Осваивать Арктику решили "природоподобными" технологиями

Арктика восстанавливается после нанесенного ущерба тяжело и долго. Думая об освоении Арктики, мы должны понимать, какие технологии будем использовать. Так начал дискуссию о "природоподобных" технологиях (технологиях по образцу живой природы - прим. авт.) на Международном арктическом форуме Михаил Ковальчук, президент "Курчатовского института".

Глава Минприроды России подчеркнул, что в России запрос на природоподобные технологии с каждым годом увеличивается.

- Ещё в 2009 году Президент страны в Послании Федеральному Собранию говорил о необходимости модернизации экономики сырьевого сектора с учётом знаний и разработок, полезных людям, - о новом технологическом укладе, к которому переходит человечество. Эти цели заявлены в майском Указе Главы Государства и национальном проекте «Экология», - отметил Дмитрий Кобылкин.

В российской Арктике природоподобные подходы уже применяются в таких областях, как биоэнергетика, использование альтернативных видов энергии, освоение минерально-сырьевой базы, обращение с отходами, особенно с высоким классом опасности. В экологическом мониторинге состояния окружающей среды также используются данные космического мониторинга, генетических и химических методов анализа.

Одним из примеров таких технологий может стать пример разработки новых материалов для нужд Арктики.

- Сегодня “Прометей” начал разрабатывать абсолютно новые материалы, которых вообще нет на белом свете. Около 30 марок сталей с особым химическим составом, абсолютно коррозионностойкие, с высокой прочностью. Они дешевле — содержание никеля в них снижается в разы, - рассказал Алексей Орыщенко, генеральный директор ЦНИИ "Прометей".