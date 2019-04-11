2019-04-11T11:57:34+03:00
Арктика

Как Арктика стала независимым «поваром» мировой погоды

На Международном арктическом форуме говорили о рисках глобального потепления
Александра КОЗЛОВА
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Президент Российской академии наук Александр Сергеев.Президент Российской академии наук Александр Сергеев.
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Ученые давно называют Арктику «кухней погоды», подразумевая, что она играет ключевую роль в изменении климата. Президент Российской академии наук Александр Сергеев высказал предположение, что человек больше не управляет этим процессом. Последние исследования показывают, что Арктика научилась сама «готовить» погоду для всего земного шара.

- Как мы рассуждали раньше? У нас есть промышленная деятельность – нужно контролировать выбросы в атмосферу. Для этого, в том числе, у нас есть Парижское соглашение, Киотский протокол. Тем не менее, согласно последним исследованиям, все более существенным становится фактор высвобождения метана. И оно никак не связано напрямую с промышленной деятельностью человека, - рассказал Александр Сергеев на сессии пятого международного арктического форума «Арктика — территория диалога».

Метан высвобождается в атмосферу из-за уменьшения мерзлоты или эрозии берегов. Его выбросы усиливают «парниковый эффект», и это может привести к серьезным последствиям.

- Природа устроена так, что выбросы происходят неравномерно и могут быть очень мощными. Может рвануть так, что и всему земному шару мало не покажется, - предупредил президент РАН. - Нужно тратить как можно больше средств на исследования этих процессов, которые будут определять будущее Арктики и наше с вами.

На сессии говорили и о проблемах Мирового океана:

- Океаны находятся под негативным воздействием нескольких факторов: влияние климатических изменений, морской мусор и загрязнение, исчезновение ареалов обитания и биоразнообразия и чрезмерный вылов рыбы. Мы должны снять эти угрозы, - сказала Эрна Сульберг, премьер-министр Норвегии. - Чтобы справиться с экологическими проблемами, нужно, во-первых, сократить выбросы парниковых газов — это большая задача для нашей экономики. Во-вторых, сократить количество выбросов, связанных с человеческой деятельностью в морях и океанах. В-третьих, развивать стратегии совместного адаптивного управления ресурсами океана.

ИСТОЧНИК KP.RU

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