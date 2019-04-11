Какие кадры нужны Арктике

На полях Международного арктического форума прошла сессия «Доступная Арктика: стандарты, безопасность, экологичность». Участники дискуссии обсудили, в том числе, и профессиональные стандарты. Главный вывод – в особенных арктических условиях нужны и особенные компетенции для специалистов, занятых в реализации арктических проектов. Ректор Северного (Арктического) федерального университета (САФУ) Елена Кудряшова рассказала, какие специалисты будут нужны Арктике.

- В прошлом году был опубликован «Атлас новых профессий», где представлены 100 перспективных профессий. В рамках этой работы были определены, какие специалисты в горизонте до 2035 года потребуются нашей стране. Среди социальных тенденций можно выделить глобализацию, рост среднего класса и изменение потребительских предпочтений, экологизацию образа жизни и производственных процессов. Среди технологических вызовов - внедрение информационно-коммуникационных технологий, автоматизация и цифровизация производства. Очевидно, что все эти процессы характерны и для Арктического региона.

Вместе с этим САФУ по поручению Минобрнауки России проводил мониторинг подготовки кадров для АЗРФ, в котором участвовали 375 вузов. По мнению Кудряшовой, люди, которые приходят работать в Арктику, должны обладать надпрофессиональными навыками. Это экологическое мышление, проектный менеджмент, системное мышление, умение работать в условиях неопределенности, владение современными информационными технологиями, межотраслевой и межкультурной коммуникацией.

Из прогноза перспективных профессий ректор САФУ выделила несколько, которые потребуются Арктике в самом ближайшем будущем. Например, специалист по строительству сооружений в условиях таяния вечной мерзлоты, специалист по управлению транспортными потоками с учетом ледовой и айсберговой обстановки, специалист по разработке шельфовых месторождений в условиях Арктики, специалист по подводной добыче и транспортировке углеводородного сырья, специалист по телемедицине, специалист по развитию морских беспилотных технологий, полярный эколог.

Одним из главных качеств арктического специалиста станет универсальность.

- В Арктике работают не только крупные компании, но и малый, и средний бизнес. К примеру, сейчас экипаж судов исчисляется не десятками людей, а 3-5 человек. И те функции, которые раньше отдельно выполнял каждый член экипажа, теперь должен совмещать один человек, - объяснила Елена Кудряшова корреспонденту «КП». - Или работники гидрометеостанций, как правило, их тоже 3-5 человек или, например, одна семья. Станции сейчас оснащены современным оборудованием, и работник такой станции должен уметь не только собрать данные, но их интерпретировать и анализировать. По необходимости, починить оборудование, если произошла несложная поломка. Оказать первую медицинскую помощь себе или коллеге.

Будут меняться и требования к подготовке кадров. Елена Кудряшова выразила уверенность, что необходимо разработать единый профессиональный стандарт для арктических работников. При этом готовить будущих профессионалов нужно только во взаимодействии с работодателем. Арктические предприятия должны участвовать во всей цепочке подготовки специалистов, ее теоретической и практической частях. Так, например, в северодвинском филиале САФУ на протяжении многих лет идёт подготовка кадров для судостроения и судоремонта по системе «завод-втуз» совместно с предприятиями «Объединённой судостроительной корпорации». А специалистов для работы на арктическом шельфе в САФУ готовят с участием нефте-газовых и энергетических российских и зарубежных компаний.