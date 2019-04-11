2019-04-11T14:14:30+03:00
Экономика

Россияне не хотят брать кредиты, но берут

Всероссийский центр изучения общественного мнения рассказал, как люди относятся к займам
Олег АДАМОВИЧ@OAAdamovich
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Часто новые кредиты россияне берут, чтобы закрыть старые.Часто новые кредиты россияне берут, чтобы закрыть старые.Фото: Олег РУКАВИЦЫН
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Если верить опросу ВЦИОМ, то большинство россиян - 69% - не хотят брать крупный кредит. Половина страны - 55% опрошенных — считают, что сейчас вообще плохое время для больших покупок, и не важно, в кредит они сделаны или нет.

И хоть народ с опаской говорит о новых займах, статистика утверждает, что люди все чаще обращаются к кредитным организациям. Идут за суммами поменьше.

По данным Объединенного кредитного бюро, в 2018 году банки выдали 37 млн. кредитов на 8,6 трлн. руб. Общая сумма займов за год (в сравнении с 2017-м) увеличилась на 46%!

Почему россияне, понимая важность экономии денег, на деле только глубже залезают в долги?

- Часто кредиты берут, чтобы закрыть старые кредиты. - объяснил «КП» экономист Сергей Хестанов. - Люди понимают, что с займами надо быть осторожными, но вынуждены идти в банк снова. Выходов из этого замкнутого круга несколько. Может произойти экономический рост, люди получат деньги и рассчитаются с кредиторами. Сильная инфляция обесценит деньги, и людям проще будет вернуть долг. Но это маловероятные сценарии. Скорее всего тем, кто сейчас оказался в кредитной кабале, придется пойти на персональное банкротство. Просто раньше проценты были выше и люди разорялись быстро. Сейчас, когда ставки низкие, есть возможность тянуть дольше.

Не сказать, что страна погрязла в микрокредитах. Средняя сумма займа: 260 тыс. руб. Солидные деньги для большинства регионов.

Тем временем, в 2019 году банки стали чаще отказывать в кредитах. По данным объединенного кредитного бюро, в первом квартале было одобрено только 32% заявок. Это на четверть меньше, чем годом ранее. Похожая ситуация с автокредитами.

Видимо, по итогам этого года закредитованность населения может уменьшиться.

ИСТОЧНИК KP.RU

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