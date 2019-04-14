Тест «КП»: Кем ты приходишься Алле Пугачевой?
Проверьте, насколько хорошо вы знаете Примадонну и свое отношение к ней
Насколько хорошо ты знаешь Аллу?Фото: GLOBAL LOOK PRESS
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1Дизайнер, который придумал фирменный пугачевский балахон?
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Правильный ответ:Этим дизайнером был Вячеслав Зайцев.
2В какого персонажа АБ должна была перевоплотиться в произведении Шнитке «История доктора Иоганна Фауста»?
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Правильный ответ:Алла Борисовна должна была перевоплотиться в Мефистофеля.
3С какой песни зародился творческий тандем Пугачевой и Паулса?
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Правильный ответ:Творческий тандем зародился с песни «Два стрижа».
4Когда стартовали первые «Рождественские встречи Аллы Пугачевой»?
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Правильный ответ:«Рождественские встречи Аллы Пугачевой» стартовали в декабре 1988 года.
5Сколько было лет АБ, когда она выпустила свою дебютную песню «Робот»?
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Правильный ответ:Алле Борисовне было 16 лет.
6В записи какого альбома Пугачевой принимали участие музыканты группы «Абба»?
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Правильный ответ:Музыканты принимали участите в записи альбома «Ах, как хочется жить».
7Угадайте, как ласково называет Аллу ее муж Максим Галкин?
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Правильный ответ:Максим Галкин лаского называет Аллу Булей.
8Любимые цветы АБ?
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Правильный ответ:Любимые цветы Аллы Борисовны - ромашки.
9Под каким псевдонимом выпускала свои первые композиторские песни Пугачева?
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Правильный ответ:Композиторские песни Пугачева выпускала под псевдонимом Борис Горбонос.
10Кто познакомил Пугачеву и Галкина?
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Правильный ответ:Аллу с Максимом познакомил Филипп Киркоров.
11Модельер, который сшил свадебное платье для Пугачевой в 2011 году?
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Правильный ответ:Свадебное платье для Аллы сшил Алишер.
12В честь какой знаменитости названа внучка АБ?
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Правильный ответ:Внучку назвали в честь Клавдии Шульженко.
13Кем Пугачева хотела стать в детстве?
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Правильный ответ:Алла в детстве хотела стать журналистом.
14Любимая певица АБ?
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Правильный ответ:Любимая певица Аллы Борисовны - Элла Фитцджеральд.
15«Я звоню ему, когда тупею». О ком эти строки АБ?
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Правильный ответ:Эти строки о Михаиле Жванецком.
16Алла Борисовна «завязала» с табаком накануне 70-летия. Сколько лет курила звезда?
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Правильный ответ:Пугачева курила 56 лет.
17Сколько официальных мужей было у именинницы?
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Правильный ответ:Пять официальных мужей было у Аллы Борисовны.
18Про какие мистические способности Аллы говорят ее коллеги?
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Правильный ответ:Коллеги певицы рассказывают, что Алла Пугачева лечит руками.
19Где Пугачева снимала свой первый клип «Арлекино»?
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Правильный ответ:Первый клип был снят на станции метро «Арбатская».
20Как звали художника, история жизни которого легла в основу песни «Миллион алых роз»?
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Правильный ответ:История Нико Пиросмани легла в основу песни.
21Какую певицу не называли новой Пугачевой?
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Правильный ответ:Новой Пугачевой не называли Пелагею.
22Как называлась песня, спетая Пугачевой в дуэте с Сергеем Челобановым?
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Правильный ответ:Дуэтом с Сергеем Челобановым была исполнена песня «Незваный гость».
23С кем из нижеперечисленных знаменитых мужчин Пугачева записала совместный альбом?
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Правильный ответ:«Песни вместо писем» - совместный альбом Аллы Пугачевой с Удо Линденберг.
24Как звали главную героиню сериала Александра Стефановича «Кураж», прототипом которой стала Пугачева?
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Правильный ответ:Главную героиню звали Галла.
25В каком популярном сериале песня Пугачевой «Позови меня с собой» стала неофициальным гимном главных героев?
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Правильный ответ:В сериале «Улицы разбитых фонарей» звучит песня Пугачевой «Позови меня с собой».
ВАШ РЕЗУЛЬТАТ:Вы - Рэпер Хаски (кумир подростков). Алла Пугачева? Кто это?
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ВАШ РЕЗУЛЬТАТ:Вы - Ольга Бузова (новая звезда). Для вас Алла Пугачева безусловный авторитет. Но в детали вы не вдаетесь.
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ВАШ РЕЗУЛЬТАТ:Вы - Владимир Кузьмин (бывший партнер). Вы, конечно, знаете про Аллу Пугачеву. Но ваша личная жизнь заслонила собой биографию Примадонны.
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ВАШ РЕЗУЛЬТАТ:Вы - Александр Стефанович (бывший муж). Вы уверены, что отлично знаете АБ. Но жизнь Примадонны куда разнообразнее, чем та ее часть, которая вам интересна.
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ВАШ РЕЗУЛЬТАТ:Вы - Филипп Киркоров (бывший муж). Вы любите АБ больше жизни, но ваша любовь так сильна, что на некоторые важные события в ее жизни вы не обращаете внимания.
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ВАШ РЕЗУЛЬТАТ:Вы - Кристина Орбакайте (дочь). Ваша любовь к АБ безгранична. Вы можете не знать некоторых фактов, но зато понимаете ее лучше всех.
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ВАШ РЕЗУЛЬТАТ:Вы - Максим Галкин (муж). Вы знаете АБ лучше всех. Все видите, все замечаете.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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