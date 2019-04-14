Тест «КП»: Кем ты приходишься Алле Пугачевой?

Пять официальных мужей было у Аллы Борисовны.

Первый клип был снят на станции метро «Арбатская».

В сериале «Улицы разбитых фонарей» звучит песня Пугачевой «Позови меня с собой».

ВАШ РЕЗУЛЬТАТ: Вы - Рэпер Хаски (кумир подростков). Алла Пугачева? Кто это? Поделиться

ВАШ РЕЗУЛЬТАТ: Вы - Ольга Бузова (новая звезда). Для вас Алла Пугачева безусловный авторитет. Но в детали вы не вдаетесь. Поделиться

ВАШ РЕЗУЛЬТАТ: Вы - Владимир Кузьмин (бывший партнер). Вы, конечно, знаете про Аллу Пугачеву. Но ваша личная жизнь заслонила собой биографию Примадонны. Поделиться

ВАШ РЕЗУЛЬТАТ: Вы - Александр Стефанович (бывший муж). Вы уверены, что отлично знаете АБ. Но жизнь Примадонны куда разнообразнее, чем та ее часть, которая вам интересна. Поделиться

ВАШ РЕЗУЛЬТАТ: Вы - Филипп Киркоров (бывший муж). Вы любите АБ больше жизни, но ваша любовь так сильна, что на некоторые важные события в ее жизни вы не обращаете внимания. Поделиться

ВАШ РЕЗУЛЬТАТ: Вы - Кристина Орбакайте (дочь). Ваша любовь к АБ безгранична. Вы можете не знать некоторых фактов, но зато понимаете ее лучше всех. Поделиться