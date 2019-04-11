Банковским служащим запретят зомбировать клиентов

Реестр запрещенных фраз для банковских служащих будет утвержден в ближайшее время Национальной финансовой ассоциацией. Он станет корпоративным законом для кредитных учреждений, входящих в НФА, а это практически все крупные банки страны.

Как рассказали «КП» в НФА, это делается для того, чтобы служащие не вводили клиентов в заблуждение, не навязывали ненужные услуги и информировали о рисках. Например будет запрещена фраза «этот инвестиционный продукт застрахован», если речь идет не о вкладе. Под табу попадет и подмена понятий, когда клиенту оформляют страховку жилья или жизни, а он думает, что страхуется его финансовый риск. Реестр предполагает запрет на заманчивые предложения перевести деньги со вклада в высокодоходные ценные бумаги. В последнем случае служащие обязаны проинформировать, что акции могут не только расти, но и падать.

Для разработки реестра была создана рабочая группа, в которую вошли представители банков, входящих в НФА. В запретный перечень будут включены и слова, которые имеют гипнотическое или зомбирующее воздействие.

- Я приветствую любые шаги для выстраивания позитивных отношений с клиентами, - сказал «КП» президент Ассоциации российских банков Гарегин Тосунян. - Но механическим набором запрещенных фраз проблема не решается. А о том, что нельзя жульничать, уже и так написано в кодексе этических принципов банковского дела.