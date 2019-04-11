2019-04-11T15:13:45+03:00
Наука

В глазу 29-летней женщины жили пчелы и питались её слезами

Уникальная пациентка думала, что у неё инфекция
Максим ВОЛОДИН
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У пациентке Хи и её пчёлах рассказали все телеканалы в ТайванеУ пациентке Хи и её пчёлах рассказали все телеканалы в ТайванеФото: скриншот видео
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Жительница Тайваня по имени Хи обратилась к врачам с проблемой: глаз заплыл и не открывался. Несчастная не могла спать из-за постоянной боли и зуда. Хи думала, что это инфекция, и обратилась в Университетскую больницу Фуинь.

Пациентка Хи и врач Конг Ши Тин Фото: скрин с видео

Пациентка Хи и врач Конг Ши ТинФото: скрин с видео

- Мы с семьей в выходные посещали кладбище, наводили порядок на могилах родственников. Подул ветер, что-то попало мне в глаз. Я подумала, что это просто пыль. Умылась. Но жжение оставалось. Потом глаз опух, начал болеть, я перестала спать, - рассказала свою историю 29-летняя Хи.

Случай оказался сложным, женщину обследовал глава офтальмологического отделения Конг Ши Тин. Доктор инфекцию не подтвердил. Зато обнаружил нечто выходящее за рамки его врачебной практики. У женщины под веками, рядом со слезными протоками, были найдены пчёлы. Четыре особи, живые.

Пчёлы в глазу 29-летней пациентки Хи. Фото: Конг Ши Тин.

Пчёлы в глазу 29-летней пациентки Хи. Фото: Конг Ши Тин.

- Я исследовал глаз пациентки с помощью микроскопа и увидел нечто похожее на ножку насекомого. Потянул аккуратно - и вытащил целую пчелу. Небольшую, около 4 миллиметров в длину, - рассказывает врач. - Пациентке повезло, что пчёлы не кусали её. Их яд не смертелен, но укус в глаз мог бы ослепить Хи.

Конг Ши Тин отправил пчёл на исследование специалистам. Пациентка Хи тем временем пошла на поправку, ей сразу стало лучше.

Случай в Тайване - первый в мире. Пчёлы слишком крупные насекомые, чтобы поселиться в глазу человека. Более того, пчёлы не паразитируют на человеке, у них совсем другой образ жизни. Например, представители семейства Halictidae, которых вытащили из глаза Хи, живут в норках в земле, питаются нектаром и пыльцой.

Пчелы семейства Halictidae, которых вытащили из глаза Хи, живут в норках в земле, питаются нектаром и пыльцой. Фото: commons.wikimedia.org/Gideon Pisanty

Пчелы семейства Halictidae, которых вытащили из глаза Хи, живут в норках в земле, питаются нектаром и пыльцой. Фото: commons.wikimedia.org/Gideon Pisanty

Правда, есть у них странная черта - их привлекает запах человеческого пота. Могут забираться в одежду. По собственной воле человека не жалят, только если насекомому угрожает опасность. Есть также данные одного исследования, проведённого Энтомологическим сообществом в Канзасе: пчёлы данного вида очень любят употреблять в пищу слёзы - из-за особенностей их состава. Видимо, возможность полакомиться слезами и привлекла насекомых в глаз Хи.

ИСТОЧНИК KP.RU

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