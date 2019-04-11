Волочкова призналась, что у нее не было никаких данных для балета

Об Анастасии Волочковой говорят много и не переставая. Уж очень много внимания привлекает к себе 43-летняя танцовщица своими шпагатами, обнаженкой и любовными похождениями.

Но в первую очередь она прославилась как балерина Большого театра. Иногда Волочкова пускается в воспоминания о том, с чего все начиналось. А однажды решила написать об этом книгу. Такую же откровенную, как вся ее жизнь. И выложила в сети один отрывок о том, что у нее не было никаких данных для балерины. Конечно, рассказывая о себе, Волочкова не удержалась от очередной вызывающей фотографии.

volochkova_art Аромат сена, пихтовых и дубовых веников, полевых трав..

- «В 5 лет произошло судьбоносное событие — моя мама привела меня в Мариинский театр на балет «Щелкунчик», после которого я решила, что стану знаменитой балериной Обо всем этом я не раз рассказывала. Добавлю только, что даже мама тогда не поняла, что я не просто мечтала, а обрела в тот момент цель в жизни, - пишет Анастасия в Инстаграм.

volochkova_art В 5 лет произошло судьбоносное событие моя мама привела меня в Мариинский театр на балет Щелкунчик , после которого я решила, что стану знаменитой балериной!

- Когда исполнилось 9 лет, мама привела меня в Вагановское училище и там услышала, что у меня нет никаких данных для балета. Моим родителям безапелляционно заявили, что да, танец девочка показала неплохо и телосложение подходящее, но дело в том, что… нет никаких способностей для балета. Тогда мне впервые сказали, что у меня нет тех физических данных, которые необходимы балерине, что эти данные, конечно, можно развить, но для этого требуются очень много времени и серьезная кропотливая работа. Мне было отказано в поступлении», - призналась танцовщица и предложила почитать свою откровенную автобиографию.

volochkova_art Не люблю суеты. Ни на сцене, ни в жизни Лишние слова тоже не нужны. Майя Плисецкая. (Фото Елены @studio_lenina555 )

Напомним, Анастасия с 18 лет танцевала выступала с сольными партиями на сцене Мариинского театра. В 22 года Анастасию позвали исполнять главную партию в спектакле «Лебединое озеро» в Большом театре. Балериной ГАБТ она была до 2003 года в течение 5 лет. Скандал с тем, что руководство отказалось продлить с ней контракт и уволило из театра, прогремел на всю страну. В суде Волочковой удалось отстоять свои права и доказать незаконность ее увольнения.