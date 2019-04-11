Халява в Москве: как бесплатно подстричься и сходить в спортзал

Все мы любим подарки, скидки, бонусы. Проще говоря, халяву. Так вот этой самой халявы в Москве очень много, нужно только знать где и когда ее получить.

Стрижка и фотосессия

Однажды меня позвали на бесплатную стрижку. Я не могла поверить. Ведь это была не просто парикмахерская, а салон красоты британской сети "Saco" в районе Якиманка. Стрижка там стоит от 4500 до 6500 рублей. На укладки туда приходят звезды, в том числе актриса Ирина Безрукова.

- Короткую стрижку не хочу, розовый цвет волос — тоже, - отказывалась я.

Кардинально менять стрижку и не стали. Это был мастер-класс для сотрудников от ведущего британского стилиста, а я получила ровные кончики и красивую челку.

Фотосессии в Москве можно сделать от 2000 рублей до 50 000 рублей. Но можно и бесплатно. В Инстаграме мне написала представитель фотостудии. Я опять стала искать подвох (разведут на деньги), но не нашла. Просто новая студия привлекала клиентов, а фотографы собирали портфолио. Фотостудии в Москве, кстати, открываются одна за другой и такие предложения самые частые.

Еще один вариант - начинающие фотографы (работающие сами на себя). Они рады учиться снимать и сами пишут объявления о поиске моделей с тегами #бесплатнаяфотосессия. Им - опыт, а вам - красивые фотки.

Фитнес и соляная аромотерапия

Попасть бесплатно можно во многие спортзалы. Первое занятие — бесплатно, а клубов — сотни. Например, спортклуб «Арт-Спорт» на Ангарской улице можно прийти и полноценно позаниматься в зале, сходить поплавать в бассейн и попариться в сауне. Целый день релакса и все это бесплатно.

Довольно часто в сети соляных пещер «Соль+» бывают бесплатные сеансы. Ехать за город не нужно — все пещеры находятся в пределах МКАД. Ничего выдающегося от одной процедуры (нужно минимум от 3 до 5), конечно, не будет, но это хороший способ для поддержания организма в тонусе перед болезнетворными бактериями.

Музеи и кино

В Третьяковку бесплатно? Можно. В Новую Третьяковку на Крымском Валу каждую среду. Пустят всех без исключения на постоянную экспозицию «Искусство ХХ века» и временные выставки. А в Третьяковку в Лаврушинском переулке? Тоже можно всем лицам до 18 лет. Также в первое и второе воскресенье каждого месяца могут прийти студенты, каждую субботу - члены многодетных семей (граждане России и стран СНГ).

Мавзолей на Красной площади работает всегда бесплатно — попасть можно каждые вторник, среду, четверг и субботу с 10.00 до 13.00. Посетить около 80 музеев, которые курирует Департамент по культуре Москвы, можно бесплатно каждое 3-е воскресенье месяца. Также в дни новогодних праздников и в Ночь музеев, в майские праздники, в День России (12 июня), День города Москвы (6-7 сентября), День Народного Единства (4 ноября).

Бесплатно работают всегда следующие музеи:

- Народный музей истории Московского метрополитена (Хамовнический вал, дом 36);

- Музей воды (Саринский проезд, дом 13);

- Музей индустриальной культуры (Заречье, дом 3А);

- Музей истории Городской психиатрической больницы им. Алексеева (Кащенко) (Загородное шоссе, 2);

- Музей-театр «Булгаковский Дом» (улица Большая Садовая, дом 10, вход в арку 1 подъезд);

- Gary Tatintsian Gallery (набережная Серебряническая, дом 19).

В сети кинотеатров «Москино» и на ВДНХ часто бывают бесплатные показы исторических и современных фильмов. Главное вовремя отслеживать на официальных сайтах и бронировать места.

Прогуляться по Москве в компании и узнать историю зданий, улиц, храмов можно во время бесплатных экскурсий — успейте только записаться на сайте moscowwalking.ru. Например, есть экскурсии «От Садового кольца до Новодевичьего монастыря» или «Ступени времени: от Гоголя к Романовым».

Еще несколько лайфхаков:

- попасть бесплатно в театр, оплатить парковку, получить обложку на паспорт, толстовку и еще много подарков можно, став участником проекта «Активный гражданин» (ag.mos.ru), где проходит масса голосований. Задача простая — участвуешь в голосованиях и получаешь баллы, потом их можно обменять на подарки;

- в соцсетях есть группы «Отдам даром», «Отдам бесплатно», где люди выставляют фотографии старой мебели, одежды, игрушек, бытовой техники. Чтобы получить товары важно одно — быстро приехать и забрать;

- ездить зайцем не рекомендуем, но бесплатно перемещаться в другие города можно — участники программа лояльности получают баллы, которые можно потом обменять на билеты;

- пробники косметики (кремы для лица, тональный крем, парфюм) в специализированных магазинах;

- как правило, в «Дни марки» в магазинах косметики можно сделать бесплатный макияж, а на выставках косметики или показах мод — сделать не только макияж, но и укладку, экспресс-маникюр.