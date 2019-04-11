Музею космонавтики подарили «Пингвина»

- Скажите, а почему он называется «Пингвин»?

Журналисты обступили бледно-голубой комбинезон, натянутый на манекена. И, словно дети, с интересом разглядывали его. А я так даже подержался за левую штанину. Разумеется, незаметно.

- Да потому что космонавт во время полёта напоминает пингвина, - ответил заместитель директора Музея космонавтики, Герой Советского Союза Александр Лавейкин. - В невесомости он становится сгорбленным. Руки висят впереди... Но стоит облачиться в такой костюм - и космонавт сразу стройненький. Он подтянутый как артист. И красивый.

- Да, ты в такой комбинезончик не влезешь, - едко шепнул фотокор «КП» Витя Гусейнов.

Костюм и, правда, миниатюрный. Надо признать, что лётчик-космонавт Юрий Усачёв 18 лет назад был в отличной форме. Именно ему и принадлежит этот комбез. Точнее, принадлежал во время полётов. На Землю его доставили американские астронавты. И в итоге костюм угодил в Калугу. Где висел бы ещё много лет, если бы хозяин по имени Михаил не выставил его на сайт объявлений «Юла». Оценив в 500 тысяч рублей. Было это месяц назад.

СМИ такие вещи обычно отслеживают и подняли шумиху. Михаил рассказал журналистам, что раритет достался ему от родственника, который работал в конструкторском бюро. Но потом срочно понадобились деньги и он решил пожертвовать «Пингвином».

И вот накануне Дня космонавтики костюмчик привезли в Москву. И установили пока недалеко от модели снегоболотохода ЗИЛ-29061.

«Юла» выкупила «Пингвина» и принесла в дар Музею космонавтики. Назвать сумму, которую уплатили, представители компании отказались. Коммерческая тайна.

Михаил на презентацию не приехал, постеснявшись публичности.

- Без такого костюма не обходился ни один длительный полет, - продолжал Лавейкин (в 1987 году он провёл в космосе в качестве борт-инженера 174 суток). - Некоторых летчиков после приземления выносят на носилках. А кто-то бежит, посвистывая. Так вот, первые решили обойтись без «Пингвина». Кстати, в Институте медико-биологических проблем создали аналог такого костюма. В нем ходят люди, которые перенесли инсульт. Таким образом восстанавливаются. Говорят, после инсульта люди чувствуют себя как в невесомости.

Внутри «Пингвина» есть специальные упругие элементы, которые создают нагрузку на мышцы при движении.

Музею космонавтики подарили «Пингвина»Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

По словам руководства Музея космонавтики, «Пингвин» Усачева не будут прятать в запасниках, а выставят вместе с другими костюмами постоянной экспозиции.

- На «Юле» часто продают редкие предметы, но такое у нас впервые, - рассказал «КП» Борис Каптелов, операционный директор сервиса. - Соглашусь с мнением общественности, что лучше, чтобы такие вещи выставлялись в музеях, чем пополняли частные коллекции.

Поэтому мы решили не проходить мимо этой истории.

СПРАВКА «КП»

Юрий Усачёв - космонавт, инженер-механик, Герой России. 61 год. В общей сложности провёл в космосе 553 дня. Родился в Донецке. Закончил Московский авиационный институт. Служил срочником в армии (1976-1978). В отряд космонавтов был зачислен в 1991-м. Первый полет состоялся спустя три года. После было ещё три. Женат. Имеет дочь. Пишет книги о космосе. Живет в Королёве.

Адрес Музея космонавтики: проспект Мира, 111 (станция метро «ВДНХ»).

Режим работы: вт, ср, пт, вс 10.00–19.00; чт, сб 10.00–21.00.

Стоимость билета: 250 рублей.