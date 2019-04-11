«Мы ждали и хотели ребёнка»: Киркоров рассказал о беременности Пугачевой

У Аллы Пугачевой, как известно, трое детей: певица и актриса Кристина Орбакайте и двойняшки Гарри и Лиза. В телешоу «Основано на реальных событиях» вспомнили о женских трагедиях в жизни Примадонны.

О том, как артистка сделала аборт от своего третьего мужа продюсера Евгения Болдина, назвав спустя годы это самой страшной ошибкой в своей жизни.

Болдин (он был директором певицы-Ред.) объяснил, что оставить ребенка они с женой тогда не решились, поскольку вся жизнь звезды тогда была посвящена сцене.

Алла Борисовна и Филипп Киркоров развелись в 2005 годуФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Плюс телевизионщики вспомнили, как у АБ не получилось родить детей Филиппу Киркорову.

Мол, долго лечилась и пыталась снова стать мамой, но случился выкидыш.

«Был бы мальчик. Теперь буду рожать песни...», — делилась Алла Борисовна после трагедии.

Филипп Киркоров долгие годы не комментировал этот трагический момент из своей семейной жизни. Но после развода с певицей все-таки подтвердил, что у них с АБ могли бы быть общие дети.

- Сами посчитайте, сколько сейчас было бы нашему ребёнку. Естественно, любая семья ждет и хочет ребенка, - рассказывал в интервью «Комсомолке» Филипп Киркоров. - Но мы же артисты! Порой даже на себя у нас не было времени! Я не мог представить, как это Пугачева занимается пеленками, стирками, глажками. Думаете, я мог бы ей это позволить? Принести себя в жертву, как мой отец в свое время, я тоже не мог.

Сейчас Филипп дружит с Аллой и ее нынешним супругом Максимом Галкиным. Артист подчеркивает, что рад, что его муза счастлива с МаксимомФото: Лариса КУДРЯВЦЕВА/ЭГ

Однако спустя годы мечта артистов сбылась. У Филиппа сначала родилась дочь Алла-Виктория, потом сын Мартин. Про мать своих детей артист не рассказывает в прессе. А вскоре и у Аллы Борисовны и Максима Галкина появились двойняшки Лиза и Гарри. Алла и Максим - биологические родители малышей. А родила им сына и дочь суррогатная мать.

Близкие пары отмечают, что 5-летняя Лиза с каждым годом становится похожа на Аллу Борисовну. Такая же артистичная. А ее брат Гарри - вылитый Максим Галкин.