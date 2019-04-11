2019-04-11T17:12:32+03:00
Звезды

Падчерица Веры Брежневой растет настоящей красавицей

Младшая дочь Константина Меладзе Лия недавно отметила 15-летие
Петр СИМОНОВ
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Падчерица Веры Брежневой выкладывает фото в своей соцсетиПадчерица Веры Брежневой выкладывает фото в своей соцсетиФото: ВКонтакте
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Первая супруга талантливого продюсера и музыканта родила ему троих детей. У Константина Меладзе и Яны Сумм две дочери и сын.

meladzemusicmeladzemusic
Наш серьезный, задумчивый и всегда сосредоточенный Константин Меладзе
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Младшая дочь Лия Меладзе 1 марта отпраздновала 15-летие. Наследница именитого продюсера растет настоящей красавицей.

meladzeliyameladzeliya
Привет ребьятки, давно ничего не выставляла , давайте немного побеседуем
3428 отметок «Нравится»124 комментариевInstagram

Падчерица Веры Брежневой выкладывает фото в своей соцсети, которыми можно только любоваться.

meladzeliyameladzeliya
Reckless behavior Hold me hard and mellow Loving in , fighting on It s our paradise , and it s our war zone
2693 отметок «Нравится»149 комментариевInstagram

Гармоничные черты лица и нежный взгляд - у Лии прекрасные данные. Что, впрочем, неудивительно, ведь мама когда-то была одной их участниц конкурса «Мисс Украина».

У Лии прекрасные данные Фото: ВКонтакте

У Лии прекрасные данныеФото: ВКонтакте

Лия живет в Киеве. Влюблена в финалиста украинского шоу «Голос. Дети» Влада Феничко.

Ее старшей сестре Алисе 17 лет, а младшему брату Валерию 13-ть.

Младшая дочь Константина Меладзе Лия недавно отметила 15-летие Фото: ВКонтакте

Младшая дочь Константина Меладзе Лия недавно отметила 15-летиеФото: ВКонтакте

Родители поженились в 1994 году. В 2013-м году, после 19 лет брака они решили развестись. На следующий год Константин Меладзе оформил отношения с экс-солисткой «золотого» состава ВИА «Гры» Верой Брежневой.

ververaververa
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Яна Сумм в этом же году также вышла замуж, ее избранником стал украинский бизнесмен Олег. Два года назад первая жена Меладзе открыла центр по работе с аутистами в Киеве — их сын Валерий страдает этим врожденным заболеванием.

ИСТОЧНИК KP.RU

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