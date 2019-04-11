Падчерица Веры Брежневой растет настоящей красавицей
Первая супруга талантливого продюсера и музыканта родила ему троих детей. У Константина Меладзе и Яны Сумм две дочери и сын.
Младшая дочь Лия Меладзе 1 марта отпраздновала 15-летие. Наследница именитого продюсера растет настоящей красавицей.
Падчерица Веры Брежневой выкладывает фото в своей соцсети, которыми можно только любоваться.
Гармоничные черты лица и нежный взгляд - у Лии прекрасные данные. Что, впрочем, неудивительно, ведь мама когда-то была одной их участниц конкурса «Мисс Украина».
У Лии прекрасные данныеФото: ВКонтакте
Лия живет в Киеве. Влюблена в финалиста украинского шоу «Голос. Дети» Влада Феничко.
Ее старшей сестре Алисе 17 лет, а младшему брату Валерию 13-ть.
Младшая дочь Константина Меладзе Лия недавно отметила 15-летиеФото: ВКонтакте
Родители поженились в 1994 году. В 2013-м году, после 19 лет брака они решили развестись. На следующий год Константин Меладзе оформил отношения с экс-солисткой «золотого» состава ВИА «Гры» Верой Брежневой.
Яна Сумм в этом же году также вышла замуж, ее избранником стал украинский бизнесмен Олег. Два года назад первая жена Меладзе открыла центр по работе с аутистами в Киеве — их сын Валерий страдает этим врожденным заболеванием.
ИСТОЧНИК KP.RU