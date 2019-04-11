Оболганный герой

В последнее время грустно от того, что любого хорошего человека легко можно смешать с грязью. И видишь как это делают, и знаешь почему, а ничего не можешь изменить... Вот, например, выставляют в соцсетях некрасивую цитату якобы Амана Тулеева. А он этого не говорил. Но люди — в крик: "Подлец, мерзавец, вор... Да он за всю жизнь ничего тяжелее ... (нецензурно — Э.А.) не держал в руках... Да пусть его кресло мне отдадут".

И апофеоз глупости: "Он людей сжег в торговом центре".

Болит душа читать такое. Люди будто забыли 90-е годы. Ведь именно они показали кто есть кто. Тулеев - железнодорожник. Обычный сибирский мужик. Работал начальником маленькой станции Мундыбаш. Потом начальником Кемеровской железной дороги. Опасная, ответственная должность. И популярность этого человека была такова, что его выбрали в народные депутаты. Не вора, не олигарха, простого работягу.

Тулеев воевал с пришедшими в политику мерзавцами, обличал их воровство, коррупцию, обвинял самого Ельцина в предательстве интересов страны, за что тот не хотел его видеть губернатором. Но к 1997 году в Кузбассе наступил такой ужас, что президенту некуда было деваться — сам попросил Тулеева стать губернатором. И все трудные годы Аман Гумирович был с народом, ни разу не запятнал себя никакими антинародными связями или словами. Все 90-е годы он был одним из самых ярких, открытых и бесстрашных патриотов. В 1999 году отказался принять орден Почета от Ельцина, сказав, что не примет награду от человека, который вверг страну в нищету.

Казах по отцу, полутатарин-полубашкир по матери, Тулеев всю жизнь преданно служит России, а значит и составляющему в ней 80% русскому народу. В 1999 году, по слухам, его даже приговорили к смерти чеченские боевики за якобы принятое христианство.

И каков итог? В 2018 году в ТЦ в Кемерово случился пожар, погибли люди. Такое бывает везде, по всему миру. Такое не раз было в Москве - погибли люди в театре, было в Беслане - погибли в школе. В США постоянно умирают в школах и вузах при массовых расстрелах. Во взорванных башнях погибли.

Но в случае с Кемерово произошло нечто странное. Как по мановению волшебной палочки, толпа будто сошла с ума. Любимого губернатора обвинили в том, что не пришел сразу на место аварии (о чем его попросил глава МЧС — чтобы не мешал ни он, ни другие чиновники). Были организованы митинги, безобразные статьи в прессе, и — с позором выгнали. Точнее, ушел он сам от всего этого воя. Тяжело больной диабетом, седой, высохший, оплеванный...

«И примите поклон, - сказал напоследок, и поклонился. - Пусть Господь хранит каждого из вас…»

Страшно на такое смотреть! На неблагодарность. На глупость и управляемость толпы. На то, как легко мы сдаем своих героев. На то, как удаются операции по смещению патриотов с высоких должностей.

Да что говорить о Тулееве, если Путин, остановивший войну в Чечне, вытащивший страну из разрухи, криминала, детского беспризорничества, вернувший Крым, стоило ему прийти к памятнику Солженицыну, получил вой в соцсетях: «Не простим!» Все те же, которые вчера клялись ему в вечной любви, готовы были рвать на нем волосы - только за то, что он, в оценке писателя разошелся с ними. (А еще бы он не разошелся… Он все же офицер разведки, и при оценке кто патриот, а кто предатель, руководствуется иными данными, нежели посты в Фейсбуке...)

...Скольким семьям Тулеев в тяжелые годы помог выжить: от его администрации многодетным семьям выдавали коз, кур, баранов, деньги, пенсионерам привозили продуктовые наборы, детям дарили велосипеды... «Молодая семья на праздник женится - 50 тысяч от администрации и беспроцентная ссуда на покупку жилья, летом проезд пенсионерам на дачи бесплатно, студентам вузов, у кого хорошие отметки, - компенсация от администрации за съем жилья. Детям-сиротам, детям погибших шахтеров содержание от области бесплатное, да какое! В 2000-х их отправляли в Грецию! Сейчас - в Сочи», - рассказывали КП в прошлом году кузбасские журналисты.

20 лет самоотверженного служения народу оказались брошены коту под хвост после пожара в ТЦ, в котором Тулеев виноват ровно столько же, сколько и любой другой житель Кузбасса. То есть вообще не виноват. А после трагедии он сделал все, чтобы организовать серьезную помощь пострадавшим семьям. Причем, не единоразовую, формальную, а долговременную.

Думаю, когда-то да поймут люди, что не случаен был и пожар, и время, и даже территория совершения злодейства. Что жертвой был выбран и сам Аман, а не только погибшие.

Ах, да. Забыла сказать о том, что в 98 году в аварии погиб младший сын Тулеева. Нигде ничего не говорится о причине трагедии. Но как часто непокорных стараются свалить именно доставая их близких. Сломать норовят… Тогда с Тулеевым это сделать не удалось. И вот, в 2018-м, когда ему было уже 74 года, удалось нанести новый удар, когда раздался рев сначала либералов, а вслед за ними и ведомого дурачья: «Он ТЦ поджег!» Именно так орали, и орут…

Невозможно было свалить Амана без вот этого злодейства...

И вот это страшно. Что жизнь любого патриота, который жизнь положил за народ — копейка. Копейка потому, что люди доверчивы до преступного. Им можно выплюнуть через соцсети что хошь. Что якобы дети падают в обмороки от голода, что якобы все чиновники заворовались, что Путин сам ест с золотых блюд бриллиантовые яблоки, что Тулеев чего-то там наворовал, да просто этого не видно… Людям можно лгать, что на Западе люди живут замечательно, без проблем, справедливо, а чиновники сплошь честнейшие люди, заботящиеся о праве каждого. А можно впрыскивать липовые цитаты наших государственных лиц, чтобы возмущение росло, и российская лодка раскачивалась изнутри. Путин же сделал все, чтобы снаружи к ней подойти было страшно, так будем качать изнутри.

Никого не удивляет, что чиновники как-то враз все поглупели и начали выдавать дикие речи. Никто не анализирует как так — еще в прошлом году такого потока глупостей не было, а сейчас вдруг оказалось что вся путинская власть — олигофрены? Не задумываются люди: а может это фейки? А может это цитаты, вырванные из контекста? А может, в коридоры власти проникли агенты влияния, как это было в 90-е, и по отмашке из-за рубежа начали враз говорить то, что вызовет ненависть народа к государственной власти?

Нет, никого не удивляют признаки кампании в высказываниях чиновников. Куда приятнее думать, что и министры глупее тебя, и депутаты глупее, а ты один только видишь как надо, да по случайности работаешь таксистом.

… Беды Тулеева не закончились пожаром и вынужденной отставкой. На поверженного льва стали поступать иски… Например, бывший глава Промышленновского района Кемеровской области Андрей Шмидт подал в суд. Как пишет «Коммерсант», «он обвинил Амана Тулеева в том, что, выступая на заседании коллегии обладминистрации в 2015 году, он распространил не соответствующие действительности сведения. По словам господина Тулеева, Алексей Шмидт, работая главой района, осуществлял «какие-то махинации, жульничество, какие-то схемы в пользу своей семьи». В том же 2015 году на приеме в честь Дня медработника господин Тулеев говорил, что уволил Алексея Шмидта «за воровство, за хищение». По словам господина Шмидта, который занимал пост главы района с 1997 по 2015 год, он ушел в отставку по собственному желанию”.

Суд иск удовлетворил, обязал бывшего губернатора публично извиниться и уплатить штраф в 150 тысяч рублей. Защита Тулеева, как пишут СМИ, подала апелляцию.

То есть покой Тулееву только снится. Попытался ли ему за этот год помочь хоть кто-нибудь? Может, местные журналисты написали статью в его защиту? Может, какие-то люди организовали митинг в его поддержку? Может, хотя бы те люди, для спасения жизни которых он напрямую вел переговоры с террористами, как-то попробовали его поддержать?

Я не знаю. Вижу одиночество патриота в толпе. Вижу толпу дурачья. Вижу либеральную улыбку за всем этим… Вижу также дурной пример для всей нерусской России — вот, мол, как русскому народу-то служить. Отблагодарил он своего казаха-башкира.

Может быть, пора что-то сделать? Наградить Тулеева, показав отношение власти к честному служаке? Написать серию статей о его делах? Снять в конце концов фильм о человеке, который в период развала страны один держал на своих руках целый подыхающий регион? Который не сдал Родину в «святые девяностые»?

Но не только о Тулееве речь. Я начала с того, что нынче легко любого честного с грязью смешать. На самом деле всегда было легко. Николая Второго валили с помощью клеветы о распутстве его жены и ее связи с немцами, о его слабости и глупости. Церковь валили с мифами о богатстве священников (и сейчас используется та же ложь). Сталина в 90-е валили с помощью лжи о репрессиях. Солженицына валят вообще по-простому: выставили в сети видео, где он не призывает бросать бомбы на СССР, но приписали что призывает. Большинство людей ленивы открывать видео и слушать. И большинство не представляет что можно так нагло лгать — выставить видео, где чего-то нет, а написать что есть. В итоге поверили и разразились бранью… И уже не имеет никакого значения, что в произведениях Солженицына нет ни единой русофобской строчки, не имеет значения, что кампания против него началась только после публикации книги «200 лет вместе» и его смерти — никто ничего не хочет, да и, похоже, не умеет сопоставлять. Собака он, да и делу конец.

Забыли также, что о сталинских репрессиях нам все девяностые годы пели «демократы». Из всех своих демократических СМИ они открывали народу глаза на «тирана». Не Солженицын. Он описал то, что сам пережил. Беду свою. Но как удобно оказалось сейчас, после смерти русского православного писателя (фронтовика, кстати) перекинуть на него вину за всю либеральную пропаганду…

Мы всегда будем проигрывать, сдавая своих выдающихся людей. Как проиграл ливийский народ, который таскал по улицам Муамара Каддафи, много сделавшего для своей страны. Как проиграли мы сами, сдав Николая Второго, который прошел со своим народом Первую мировую, любил его, как мог сражался с гидрой, но не смог победить, потому что революция готовилась десятилетиями, и он оказался у власти, когда поезд было не остановить… Как проиграли мы в 90-е, когда поверили клевете о Сталине, об СССР, о Брежневе, о вообще всем, что нам дорого, и потеряли страну.

Нельзя предавать. Тебя не накажет Сталин. Тебя не накажет Брежнев. Тебя не накажет и Тулеев. И Путин до тебя не дотянется, как бы любители фуа-гра тебя ни пугали. Тебя накажет жизнь. Как она наказала Иуду, которому Христос и слова плохого не сказал. А Иуда пошел и повесился. Сам. Потому что жизнь стала плохой, невыносимой.

Такова судьба всякого предателя — одиночки ли, или тысяч людей.