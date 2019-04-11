2019-04-11T17:17:31+03:00
Общество

На главном храме Росгвардии установили шестиметровый крест

Завершить строительство в Балашихе планируют в 2020 году
Ася ХОВАНСКАЯ
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Строительство планируют завершить в 2020 году, ко Дню памяти князя Владимира, являющегося покровителем РосгвардииСтроительство планируют завершить в 2020 году, ко Дню памяти князя Владимира, являющегося покровителем Росгвардии
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Строящийся в подмосковной Балашихе храм святого равноапостольного князя Владимира обрел свой крест. В четверг утром после молебна на куполе главного храма Росгвардии установили шестиметровый крест весом около тонны.

- Уверен, что храм святого равноапостольного князя Владимира станет просветительским центром, способствующим духовно-нравственному воспитанию нынешних и подрастающих защитников Отечества. Пусть возведенный крест воодушевляет нас на благие деяния и защищает от бед и невзгод, - обратился к собравшимся первый заместитель директора Росгвардии генерал-полковник Сергей Меликов.

Он выразил особую признательность Патриарху Кириллу, благословившему строительство храма, и митрополиту Крутицкому и Коломенскому Ювеналию, совершившему чин освящения креста, местным властям и всем, кто принимает участие в этом благом деле.

Храм строится на народные средства, и жертвуют на него как крупные компании, так и простые граждане. Добровольную посильную помощь вносят генералы и офицеры Росгвардии, поскольку он расположен рядом с одним из самых крупных гарнизонов войск национальной гвардии РФ. С одной стороны находится военный городок, а с другой - крупный микрорайон Балашихи.

На главном храме Росгвардии установили шестиметровый крест

На главном храме Росгвардии установили шестиметровый крест

Строительство планируют завершить в 2020 году, ко Дню памяти князя Владимира, являющегося покровителем Росгвардии. Храмовый комплекс будет включать в себя сам храм и приходской дом с воскресной школой для детей. Строится он по самым современным технологиям, с применением отечественных инновационных материалов, которые позволяют уменьшить сроки строительства и сделать здание более безопасным и долговечным, сохранив при этом классические традиции храмостроительства.

- При возведении Князь-Владимирского храма используется прочный материал фибробетон, конструкции здания выполнены из пожаробезопасного железобетона с кирпичным заполнением (а не из дерева, как это делали раньше), внутренние сводчатые конструкции – из торкрет-бетона по металлокаркасу. Купол выполнен из нержавеющей стали, покрытой нитридом титана, очень стойким к атмосферным воздействиям материалом, - сообщил гендиректор строительной компании «Крост» Алексей Добашин.

ИСТОЧНИК KP.RU

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