Что делать инвалиду, если ему не подходит льготная ортопедическая обувь?

Мой дядя - инвалид второй группы, ему по индивидуальной программе реабилитации положена сложная ортопедическая обувь. Та, которую выдают бесплатно, очень неудобная, в ней тяжело ходить. Что делать?

Инна.

- Сложная ортопедическая обувь изготавливается по специальным слепкам, которые снимают с ноги пациента. Прежде чем выдать обувь, ее примеряют. Если в процессе примерки или ее получения человек понимает, что обувь неудобна, то от нее можно отказаться.

Если человек согласился и взял изделие, то Фонд социального страхования его оплатит. В случае отказа ФСС предъявит установленные санкции к поставщику некачественного товара либо обяжет переделать изделие таким образом, чтобы человеку было удобно, при условии действия контракта с этим поставщиком.

На практике людям с инвалидностью желательно как можно раньше сообщить в отделение Фонда социального страхования по своему месту жительства, что есть проблемы с качеством обуви. Если вы сообщите об этом еще на этапе примерки, то отделение Фонда сразу начнет проводить работу с поставщиком. И вполне возможно, что обувь оперативно переделают еще в рамках существующего контракта.

Также предусмотрен альтернативный способ обеспечения - ТСР-приобретение за собственный счет с последующим получением компенсации в установленном размере. Таким образом, вы вправе самостоятельно приобрести необходимую обувь

и получить в территориальном органе Фонда компетенцию в размере, ограниченном стоимостью рекомендованного вам средства по последнему исполненному территориальным органом Фонда контракту на дату подачи вами заявления.

КАК ПОЛУЧИТЬ ПОМОЩЬ ИНВАЛИДУ ПО ЗРЕНИЮ?

Я инвалид по зрению с 1995 года, пожизненная инвалидность. Ни разу не обращался за помощью. Сейчас у меня полная атрофия обоих глаз. Какие технические средства реабилитации мне полагаются? Как их добиться?

Роман.

- При установлении инвалидности человеку, как правило, разрабатывается индивидуальная программа реабилитации или абилитации (ИПРА). В этой программе указываются необходимые технические средства реабилитации (ТСР).

Если у вас нет ИПРА, то нужно обратиться в учреждение медико-социальной экспертизы (МСЭ). Порядок такой: человек сначала приходит на прием к своему лечащему врачу, и врач дает направление на МСЭ. Там разрабатывают индивидуальную программу реабилитации или абилитации. В ней в соответствии с заболеванием устанавливают необходимые технические средства реабилитации, которые помогут компенсировать утраченное зрение. После этого для получения ТСР нужно обратиться в отделение Фонда социального страхования по своему месту жительства.