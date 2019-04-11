В СССР русских не любили за бедность. А сейчас - за богатства

Я в последнее время находилась в заблуждении, что в Грузии кардинально улучшилось отношение к россиянам. Источником этого заблуждения были многочисленные свидетельства российских туристов, побывавших в Грузии, в том числе и моих друзей.

Все они в один голос расхваливали гостеприимство и радушие грузинских хозяев, кардинальные изменения в туристической инфраструктуре и полное отсутствие каких-то проявлений русофобии.

Но тут попадается мне социология (правда, грузинская) относительно того, что 46 процентов грузин считают Россию враждебной страной, оккупировавшей Грузию.

И только 44 процента относятся к России положительно, учитывая общее историческое прошлое и единую православную веру.

Честно сказать, я была поражена.

На Украине, подвергающейся тотальному промыванию мозгов по всем СМИ, нагнетанию официальной пропаганды, 77 процентов населения положительно относятся к россиянам и 57 процентов – к России.

Откуда взялась русофобия в Грузии?

На самом деле она родилась не в 90-е во время грузино-абхазской войны. И не в 2008 году, когда авантюра Саакашвили заставила Россию вмешаться.

Ровно тридцать лет назад в дни разогнанного митинга в Тбилиси мне довелось ожесточенно спорить с одним грузинским журналистом, с которым мы столкнулись в московской гостинице.

Он доказывал мне, что грузины – богатый и гордый народ, который, освободившись от российских нахлебников, будет жить еще лучше. Мне невозможно было убедить, что все богатство грузин образуется за счет разницы между дешевыми ресурсами, которые Грузия получала по общесоюзным ценам, и курортной рентой, которую она получала за счет выгодного географического расположения.

Сейчас трудно представить, но тогда грузины в России воспринимались, как арабские шейхи. Да, тогда у донецких шахтеров или мариупольских сталеваров были зарплаты по 600-800 рублей. Но эти баснословные по тем временам деньги давались огромным тяжелейшим и опасным трудом.

А житель Сухуми или Кобулети, имея двухэтажный дом (что запрещалось в других регионах СССР) на берегу моря и мандариновый сад зарабатывал 10-15 тысяч за сезон, покупал сыновьям автомобили на свадьбу и теплыми южными вечерами попивал вино с шашлыками, высокомерно поглядывая на приехавших северян, отдыхающих по четыре человека в комнатках.

Мы сами были такими северянами, когда с родителями приезжали в Гагру. Отец, занимая большой пост в комбинате «Алданзолото», работая в условиях Крайнего Севера, получал в несколько раз меньше, чем усатый крепыш, жаривший шашлык у себя в виноградной беседке.

И эта несправедливость воспринималась как норма грузинами.

Разрыв в уровне жизни, начавшийся в 50-е годы, между бедным Поволжьем или Нечерноземьем и роскошным Кавказом только увеличивался, достигнув апогея как раз в конце 80-х.

Именно эта бедность России, которая была донором всех окраин, стала источником русофобии на этих окраинах.

А теперь эта русофобия подпитывается внутренним возмущением, почему это в России уровень жизни стал выше, чем у бывших несчастных оккупированных.

Кстати, это касается и многих на Украине.

И сейчас многие украинцы с удовольствием рассказывают друг другу о том, что вот на Украине хатки аккуратные, побеленные, дворы чистые и ухоженные, а в России ленивые …апы заростают грязью и пьяные валяются на дорогах.

Их не убеждают картинки с убитыми дорогами , с раззоренными коровниками и разрушенными заводами на Украине.

И все они уверены, что нынешнее относительное процветание России держится только на нефтяных ценах.

Сегодня источником русофобии является зависть. Но эта зависть основывается на памяти, когда Россия жила бедно, вытягивая жилы, чтобы строить металлургический завод в Рустави, АЭС на Украине, горно-обогатительные комбинаты и авиазаводы в Средней Азии.

Сегодняшнее же поколение и грузин и украинцев уже воспринимают это российское богатство, как данность, а не как грандиозную несправедливость.

И все же русофобия снижается и в Грузии и на Украине.

Главным лекарством от русофобии является богатство и мощь России.