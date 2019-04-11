«Удав» выполз в серию

Минобороны России одобрило к серийному производству новейший пистолет «Удав». Чем же он лучше стоящего на вооружении сейчас пистолета Макарова, созданного еще в 1948 году?

Во-первых, в обойме «Удава» 18 патронов, а в макарове только 8. При этом «Удав» не тяжелее. И может стрелять разными патронами, даже бронебойными, которые легко прошивают 8-миллиметровый стальной лист.

А вот что сказал «Комсомолке» конструктор ЦНИИТОЧМАШа Иван Козлов, который 5 лет разрабатывал «Удав»:

- Из «Удава» с 50 метров можно поразить броню пехотинца НАТО, защиту легкого военного транспорта, - похвалил пистолет Козлов.

«Удав» планируют производить в разных модификациях и для армии, и для спецподразделений, и для гражданского рынка.

ТТХ пистолета "Удав"Фото: Дмитрий ПОЛУХИН

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Российская армия вооружится стреляющими «Удавами»

Спецкор «Комсомолки» Александр Бойко первым протестировал новейший 18-зарядный отечественный пистолет

Стрельбище Центрального научно-исследовательского института точного машиностроения (ЦНИИТОЧМАШ, входит в РОСТЕХ) засекречено. Попасть сюда уже большая удача. Но вдвойне эксклюзивно - испытать здесь новейший отечественный пистолет «Удав», который весной планируется запустить в серийное производство. Журналист "КП" такую возможность получил первым среди гражданских (подробности).