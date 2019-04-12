Командный чемпионат мира по фигурному катанию 2019: танцы, произвольный танец, прямая онлайн-трансляция 12 апреля 2019

В пятницу, 12 апреля, на командном чемпионате мира по фигурному катанию 2019 в Японии продолжатся соревнования. Битва в произвольном танце будет вторым видом программы этого дня вслед за выступлением пар. Как и в первый день, на льду будет представлено шесть пар. И первый стартовый номер тут у японцев. Наши - предпоследние.

Виктория Синицина и Никита Кацалапов накануне стали вторыми вслед за грозными французами Габриэлой Пападакис и Гийомом Сизероном. Примерное время выхода на лед россиян - 12:10 минут по московскому ремени. Все выступления же всех шести пар, включая две разминки, займут 1 час и 1 минуту - с 11:25 до 12:26.

После чего соревнования на командном чемпионате мира по фигурному катанию продолжатся уже произовльными выступлениями у мужчин.

После первого дня соревнований, напомним, первое место у сборной США - 50 баллов, 48 очков у Японии и 38 баллов у России. Франция с 27 баллами отстает заметно от россиян. 26 баллов у Канады и 24 - у Италии.