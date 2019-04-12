Орех и перец, день чудесный

На этом роскошном фоне как-то странно выглядит плошка с чем-то отдаленно напоминающим банальную баклажанную икру из банки. Ну разве что цвет более яркий. Природное любопытство берет верх, пробуем... Чистый восторг!

Что такое? Как приготовить?

Официанты отвечают уклончиво: секрет шеф-повара. Ладно, ведите к шеф-повару. Здороваемся, начинаем издалека - с любви к армянской кухне в целом и к отдельным блюдам в частности, а в особенности - к этому... Довольный шеф понемногу начинает раскрывать секреты.

Сначала сладкий перец (от его цвета будет зависеть и цвет готового блюда) запекаем на мангале (можно и в духовке), даем остыть, снимаем кожицу, очищаем от внутренностей. Складываем в блендер. Туда же - грецкие орехи (400 граммов на килограмм перца), немного оливкового масла, немного гранатового соуса наршараб, луковицу и для вязкости - мякиш белого хлеба. Его лучше добавлять понемногу, добиваясь нужной консистенции.

Пара минут неприятного звука работающего на больших оборотах блендера - и готово.

Я в конце спросил мастера, как называется чудесное блюдо, и приготовился записывать сложное название и слушать историю о том, как в IV веке н. э. армянская красавица Анаит с помощью этого кушанья покорила сердце персидского царя.

А повар мне ответил:

- Напиши просто: это паштет из перца и орехов.

И так он здорово это сказал, с таким приятным армянским акцентом...