2019-04-12T01:48:21+03:00
Дом. Семья

Орех и перец, день чудесный

Стол - по всем законам армянского гостеприимства: долма, бастурма, суджук, лаваш (этот ресторан в Ереване, кстати, так и называется - «Лаваш»), зелень, хапама, шашлыки...
Леонид ЗАХАРОВЗам. главного редактора
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Орех и перец, день чудесныйОрех и перец, день чудесныйФото: Леонид ЗАХАРОВ
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На этом роскошном фоне как-то странно выглядит плошка с чем-то отдаленно напоминающим банальную баклажанную икру из банки. Ну разве что цвет более яркий. Природное любопытство берет верх, пробуем... Чистый восторг!

Что такое? Как приготовить?

Официанты отвечают уклончиво: секрет шеф-повара. Ладно, ведите к шеф-повару. Здороваемся, начинаем издалека - с любви к армянской кухне в целом и к отдельным блюдам в частности, а в особенности - к этому... Довольный шеф понемногу начинает раскрывать секреты.

Сначала сладкий перец (от его цвета будет зависеть и цвет готового блюда) запекаем на мангале (можно и в духовке), даем остыть, снимаем кожицу, очищаем от внутренностей. Складываем в блендер. Туда же - грецкие орехи (400 граммов на килограмм перца), немного оливкового масла, немного гранатового соуса наршараб, луковицу и для вязкости - мякиш белого хлеба. Его лучше добавлять понемногу, добиваясь нужной консистенции.

Пара минут неприятного звука работающего на больших оборотах блендера - и готово.

Я в конце спросил мастера, как называется чудесное блюдо, и приготовился записывать сложное название и слушать историю о том, как в IV веке н. э. армянская красавица Анаит с помощью этого кушанья покорила сердце персидского царя.

А повар мне ответил:

- Напиши просто: это паштет из перца и орехов.

И так он здорово это сказал, с таким приятным армянским акцентом...

ИСТОЧНИК KP.RU

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