Как россиянам будут помогать стать здоровыми долгожителями

«КП» выяснила у экспертов, как будет организована такая система, чем станут заниматься специалисты, что важно знать и делать самим людям «серебряного возраста», их родным и близким.

СОХРАНЯТЬ НЕЗАВИСИМОСТЬ И ЧУВСТВОВАТЬ СЕБЯ НУЖНЫМИ

Количество людей старшего возраста в России, как и во всем мире, растет. Сейчас это почти четверть всего населения, а к 2025 году будет примерно треть, отмечают демографы. При этом людям «серебряного возраста» важно поддерживать здоровье, сохранять способность самостоятельно ухаживать за собой или получать достойный уход, быть независимыми и в то же время чувствовать себя нужными, не брошенными молодым поколением и государством. Чтобы добиться всех этих целей, был разработан федеральный проект «Старшее поколение». Он входит в глобальный национальный проект «Демография» и рассчитан до 2024 года. Разумеется, поддержка для пожилых людей будет сохраняться и дальше, но именно в эти годы должна быть построена и отлажена система для обеспечения здоровья и повышения качества жизни представителей старшего поколения, подчеркивают специалисты.

О важных этапах и задачах проекта рассказал руководитель Федерального центра координации деятельности субъектов РФ по развитию организации оказания медицинской помощи по профилю «гериатрия», кандидат медицинских наук Александр Розанов, выступая на конференции «Гериатрия - инвестиции в будущее» в Российском геронтологическом научно-клиническом центре РНИМУ имени Н.И. Пирогова.

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- Наша основная цель - увеличить продолжительность здоровой жизни до 67 лет, - напоминает Александр Владимирович. - Необходимость организации современной системы оказания медицинской и социальной помощи гражданам старшего поколения в России возникла давно. На высший, федеральный, уровень эта задача поднялась в 2014 году, когда появилось поручение Президента РФ: разработать и запустить комплекс мер для совершенствования системы охраны здоровья граждан пожилого возраста и развития гериатрической службы.

Появилась стратегия действий. Ее приоритетное направление - обеспечение здоровья людей старшего возраста. И на этой основе увеличение продолжительности жизни и повышение уровня качества жизни. Среди мер, которые уже были приняты, специалисты выделяют такие:

• организация оказания медицинской помощи по профилю «гериатрия»,

• начало разработки профессиональных стандартов профиля «врач-гериатр»,

• начало разработки стандарта оказания медицинской помощи при гериатрическом синдроме «старческая астения»,

• разработка стратегии формирования здорового образа жизни,

• реорганизация и совершенствование деятельности Российского геронтологического научно-клинического центра,

• повышение информированности граждан старшего поколения, их родных и близких о мерах поддержки,

• запуск пилотного проекта Минздрава РФ «Территория заботы». В проект включились семь регионов России: Белгородская, Воронежская, Волгоградская, Костромская, Самарская области, Пермский край, Республика Башкортостан.

БУДЕМ ЛЕЧИТЬ СТАРЧЕСКУЮ АСТЕНИЮ

«Огромный прорыв в гериатрической медицине - это принятие клинических рекомендаций по диагностике и лечению старческой астении», - подчеркивает Александр Розанов. Речь идет о синдроме, то есть наборе симптомов, из-за которого часто страдают люди старшего возраста. Наиболее распространенные признаки астении такие:

• общая слабость,

• повышенная утомляемость,

• медлительность,

• ухудшение памяти,

• депрессии,

• ухудшение слуха, зрения,

• частые падения, травмы,

• потеря веса без диет - на 4,5 кг за год и более.

Как поясняют врачи, основными причинами старческой астении являются мальнутриция (синдром недостаточного питания) и саркопения (снижение мышечной массы и силы с возрастом).

- Мальнутриция - серьезная проблема, питанию в пожилом возрасте нужно уделять особое внимание, - подчеркнула на конференции директор Российского геронтологического научно-клинического центра РНИМУ имени Н.И. Пирогова, главный внештатный гериатр России Ольга Ткачева. - У людей старшего возраста нередко наблюдается синдром недоедания. Когда человек просто забывает есть, не хочет себе готовить, ест мало белка. Именно из-за этого теряется вес, мышечная масса.

При критическом уменьшении мышечной массы человек становится менее устойчив, чаще падает, в том числе получает тяжелые, приводящие к инвалидности травмы, такие как перелом шейки бедра.

Это пригодится

ДАЕШЬ ПРОФИЛАКТИКУ!

- В проект «Старшее поколение» входят создание и запуск региональных программ активного долголетия, - продолжает Александр Розанов. - В их основу должны лечь лучший мировой опыт, разработки международных экспертов. Важный элемент - расширение профилактических осмотров, включая диспансеризацию. Поставлена задача к 2024 году охватить профосмотрами не менее 70% граждан в возрасте старше трудоспособного - то есть женщин в возрасте 55+ и мужчин в возрасте 60+. Не менее 90% пациентов, у которых выявлены заболевания, должны быть поставлены на диспансерное наблюдение.

Во всех регионах России к 2024 году должна быть сформирована гериатрическая инфраструктура. В нее входят в первую очередь гериатрические центры, отделения или кабинеты (см. инфографику «Это пригодится». - Ред.). К 2019 году такая структура выстроена в 7 пилотных регионах, пролечено 11 тысяч пациентов. В 2020 году должно быть 68 регионов и 130 тысяч пролеченных. В 2021 году - 70 регионов, 140 тысяч пролеченных. И так далее.

ШЕСТЬ ГЛАВНЫХ СИНДРОМОВ

Особенность медпомощи для людей старшего возраста будет заключаться в прицельном лечении основных гериатрических синдромов. До ноября 2020 года должны быть утверждены клинические рекомендации по лечению 6 наиболее распространенных заболеваний такого рода. В них входят:

1) профилактика, диагностика и лечение старческой астении (такие клинические рекомендации уже готовы),

2) профилактика падений и переломов,

3) профилактика, диагностика, лечение болевого синдрома,

4) профилактика, диагностика и лечение когнитивных нарушений,

5) профилактика и лечение синдрома мальнутриции (синдрома недостаточного питания),

6) профилактика и лечение недержания мочи.

Кроме того, не менее 95% пациентов из групп риска, проживающих в учреждениях социальной защиты, к концу 2019 года должны быть привиты от пневмококковой инфекции. Также предусматриваются дополнительные скрининги для лиц в возрасте 65+, проживающих в сельской местности.

Берегите сердце

Один из самых распространенных гериатрических синдромов - сердечная недостаточность.

КТО ПОПАДАЕТ В ПУЛ ПАЦИЕНТОВ

- Это один из самых тяжелых и, к сожалению, наиболее часто встречающихся гериатрических синдромов, - рассказала на конференции по гериатрии директор Российского геронтологического научно-клинического центра РНИМУ имени Н.И. Пирогова, главный внештатный гериатр России Ольга Ткачева. - Поэтому важной моделью является патронаж для пациентов с сердечной недостаточностью. Это постоянное наблюдение. Нельзя один раз проконсультировать пожилого пациента. Мы видим буквально эпидемию сердечной недостаточности с возрастом. Выживают пациенты с инфарктом, с ишемической болезнью сердца, те, которые раньше умирали. И они постепенно формируют пул пациентов с сердечной недостаточностью. Чем старше люди, тем больше среди них таких пациентов. 80 - 85 лет - пики формирования групп с сердечной недостаточностью.

Это заболевание развивается из-за ишемической болезни сердца, из-за сахарного диабета у пожилых, из-за гипертонии. Еще одна причина - с возрастом, даже если нет гипертонии, инфаркта, инсульта, все равно формируется сердечная недостаточность, потому что жестким становится сам миокард (сердечная мышца. - Ред.). Увы, сердечная недостаточность редко бывает в изолированном состоянии. Как правило, она окружена и сопровождается массой проблем.

Скандинавская ходьба - одна из самых полезных физнагрузок для людей старшего возраста.Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

РАЗБИРАЕМ БОЛЕЗНЬ ПО КУБИКАМ

- Сейчас принят интересный, так называемый доменный подход, - продолжает Ольга Ткачева. - Он подойдет не только для пациентов с сердечной недостаточностью, но и вообще для любого гериатрического пациента. Сама по себе гериатрия основана на доменном подходе. Мы как бы собираем болезни из разных кубиков. Есть кубик - болезнь как таковая, биологический кубик, кубик социальный, психологический. Мы обсуждаем все это вместе. Нельзя эффективно лечить сердечную недостаточность пожилому человеку, если мы не знаем, где он живет, на какие деньги. Или не знаем, насколько у него риск падения велик, почему он высокий. Будет ли он принимать по графику наши лекарства, потому что у него с памятью проблемы.

- К лечению пожилого человека особенно важно подходить комплексно, - подчеркивает Ольга Ткачева. - У 90% пациентов три и более заболеваний. Это надо учитывать. При этом мы помним, что клинических исследований полиморбидных пациентов (то есть с целым букетом тяжелых заболеваний. - Ред.) вообще не проводили никогда. Всегда включали «рафинированных», отобранных, у которых одна болезнь, может, что-то сопутствует, но тяжелые сопутствующие заболевания никогда не включали. Поэтому, когда мы лечим пожилого пациента, важно также понимать, что мы даем медицинские рекомендации, но точно не знаем, как это повлияет на нашего пациента. Доказательная база очень небольшая.

ОБ ОПАСНОМ ИЗБЫТКЕ ЛЕКАРСТВ

- Все, о чем было сказано, ведет к еще одной проблеме: врачи назначают очень много лекарств. В стационарах Москвы уже стоят компьютерные программы, которые позволяют выписать не более пяти препаратов. При необходимости большего количества вопрос решается на уровне врачебной комиссии. Это правильный подход. Но как только доходит дело до пациентов с сердечной недостаточностью, мы попадаем в тупик. Чтобы лечить это заболевание и сопутствующие ему, нужны и те препараты, и эти, и эти. И ничего не уберешь.

Сейчас у нас появилась проблема под названием депрескрайбинг. То есть отмена препаратов. Мы все (врачи. - Ред.) умеем назначать препараты, но не умеем их отменять. Быстрая отмена приведет к обострению. Поэтому нужно делать депрескрайбинг строго по правилам. Даже у самых продвинутых пожилых людей в возрасте за 80 при отмене препаратов мы можем получить сокращение продолжительности жизни, утяжеление сердечной недостаточности и ухудшение прогноза. На нашем сайте есть несколько научно проработанных протоколов депрескрайбинга, врачи могут пользоваться ими (сайт Российского геронтологического научно-клинического центра РНИМУ имени Н. И. Пирогова www.rgnkc.ru).

КСТАТИ

Следим за работой мозга

Еще одно частое осложнение в старшем возрасте - когнитивные нарушения (отклонения в работе мозга. - Ред.), рассказали специалисты. Вначале у пациента есть субъективное когнитивное снижение. Например, он только жалуется на память. Потом небольшие изменения, речь идет о легких нарушениях. Когда появляются симптомы, но пациент еще сам за собой ухаживает. Тогда говорят об умеренных когнитивных расстройствах.

Очень важно на этапе первичного звена выявлять именно умеренные когнитивные нарушения, чтобы правильно их вести и не дать им перейти в деменцию, подчеркивают врачи. По оценкам экспертов, примерно у половины пациентов старше 65 лет, которые обращаются в поликлиники с разными жалобами, наблюдаются умеренные когнитивные расстройства. Перед врачами-гериатрами ставится задача проявлять к таким нарушениям особое внимание. Уже разработаны и применяются различные диагностические тесты, а также методики лечения.

БУДЬ В КУРСЕ

Чем еще поддержат людей старшего возраста

- В рамках федерального проекта «Старшее поколение» создается система долговременного ухода для пожилых россиян. В 2019 году методика отрабатывается в 12 пилотных регионах. В 2020 году к ним присоединятся еще 6 регионов. В 2021 году - еще 6. С 2022 года эту технологию начнут внедрять во всех 85 регионах Российской Федерации.

- Главная цель системы - обеспечить предоставление людям, нуждающимся в уходе, сбалансированного социального обслуживания и медицинской помощи в привычной, комфортной обстановке, а также поддержку их семьям.

- Системой долговременного ухода будут охвачены пожилые и инвалиды, которые полностью либо частично утратили способность жить самостоятельно в силу заболевания, травмы, возраста или инвалидности и нуждаются в помощи со стороны.

- Принципиальным моментом является оказание помощи с учетом потребности человека и его семьи. Исключаются обезличенные подходы и отрабатываются индивидуальные принципы поддержки: кому-то необходимо помочь в вопросах ухода, например, привлечь сиделку или патронажную службу, кому-то - обучить родственников медицинским и иным навыкам.

Итогом станет создание и отладка современной модели ухода на стыке здравоохранения и социального обслуживания, что, как заключают в Минтруде России, скажется на увеличении периода активного долголетия и продолжительности жизни в нашей стране.