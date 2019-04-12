Вернись, я все прощу: Анджелина Джоли передумала разводиться с Брэдом Питтом

Развод Брэда Питта и Анджелины Джоли длится уже больше двух лет. Актриса подала заявление в суд на расторжение брака в сентябре 2016 года. С тех пор дело практически не сдвинулось с места: экс-супруги никак не могут договориться об опеке над своими шестью детьми и поделить состояние в 400 миллионов долларов. На днях друзья Джоли озвучили новую версию, почему Брэд и Анджелина официально все еще остаются в статусе супругов. По их словам, актриса намеренно затягивает развод, потому что хочет снова вернуть Брэда. Мол, Джоли мечтает как и прежде жить одной большой семьей.

- Анджелина дала понять Брэду, что хочет вновь быть с ним. Она мечтает воссоединить семью и дать второй шанс их браку. Вот почему Джоли затягивает с разводом и усложняет дело, - рассказал источник из окружения британской газете The Sun.

При этом инсайдер дал понять, что сам Брэд не горит деланием возвращаться к бывшей жене. Друзья Брэда Питта не раз утверждали, что Анджелина в ходе бракоразводного процесса попортила бывшему мужу немало крови. И теперь актер мечтает только об одном — чтобы в их браке поскорее была поставлена точка. Таблоиды не раз приписывали Брэду романы — то с симпатичной профессоршей Нери Оксман, то с актрисой Шарлиз Терон, то с партнершами по съемочной площадке. Но каждый раз эта информация оказывалась просто неподтвержденными слухами.

- Брэд не торопится заводить отношения, - утверждают его приятели. - Он иногда встречается с друзьями, в том числе и женского пола, но там ничего серьезного. Он слишком обжегся на разводе, и пока не хочет связывать себя прочными узами.

Анджелина мечтает, чтобы они, как и прежде, жили одной большой дружной семьей.Фото: EAST NEWS

Не подтвердился и тот факт, что Питт возобновил отношения с бывшей женой Дженнифер Энистон. Хотя Джен простила его за измену с Джоли и даже недавно пригласила на свой 50-летний юбилей.

- Они просто люди, которые когда-то разделили вместе жизнь, и теперь остаются друзьями, - рассказывают источники из окружения актеров. – Дженнифер и Брэд знают, что стоит им пересечься, как все тут же начинают говорить о воссоединении, поэтому стараются не давать повода.

Пропустить юбилей бывшей жены Брэд не мог. Поэтому, когда Дженнифер прислала ему приглашение, актер отправился к ней на вечеринку. Брэд даже купил Джен подарок – он отправил его ей домой.

- Многие друзья, которых Дженнифер пригласила на свой праздник, отправили подарки ей домой, - рассказал источник People.com. – Она была очень тронута их вниманием.

Анджелина тоже по-прежнему одна — ей также приписывали многочисленные увлечения, которые оказывались просто «утками». Не подтвердился и последний слух — что Джоли уже два месяца встречается с актером Колином Фарреллом. С красавцем британцем Анджелина снималась в 2004 году в фильме «Александр» и, мол, тогда между ними проскочила искра. А сейчас они якобы решили снова раздуть пламя страсти. Как рассказали приятели Анджелины голливудскому изданию Gossip cop, специализирующемуся на проверке слухов о звездах, Джоли и Фаррелл не поддерживают отношения и уже давно не виделись. Более того, окружение актрисы уверяет, что и в 2004 году между нею и Колином ничего не было.