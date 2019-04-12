Космос меняет людей генетически

«Феномен Скотта» - так назвали сверхъестественные изменения, произошедшие в организме Скотта Келли (Scott Kelly) — астронавта NASA, который провел 344 дня на Международной космической станции (МКС). У него удлинились теломеры — концевые участки хромосом, чему исследователи удивлялись еще 2 года назад. Ведь теломеры с годами лишь становятся короче с каждым делением клетки. Принято даже считать, что неуклонное уменьшение этих генетических структур сопутствует старению и приводит, в итоге, к смерти, которая наступает, когда длина «кончиков» становится критически малой.

Теломеры - концевые участки хромосом: с годами они укорачиваются.

У астронавта эти самые кончики отросли — стали длиннее примерно на 14 процентов. Словно бы он помолодел на 10 лет.

Скотт Келли — один из двух подопытных «кроликов» масштабного проекта американского космического агентства по изучению близнецов (NASA Twins Study). В нем участвуют 10 исследовательских групп - более 200 ученых из 30 стран. Перед отправкой на орбиту астронавт сдал кровь на анализы. Продолжил сдавать и в космосе — пробы отправляли на Землю с коллегами, которые покидали МКС.

Второй «кролик» - Марк Келли - брат-близнец Скотта, генетически ему идентичный. Тоже астронавт, но ныне не летающий.

Находясь на Земле, Марк являл собой своего рода контрольный образец. Сравнивая анализы братьев, можно было понять, какие именно изменения обусловлены пребыванием в космосе. Собственно в этом заключается весь смысл проекта NASA Twins.

Проект NASA Twins Study в разрезе.

На Земле со Скотт случилось второе чудо — примерно за 48 часов, прошедших после посадки, его теломеры укоротились до прежнего размера. А потом стали даже короче, чем до полета в космос. Словно бы астронавт вдруг опять постарел — уже более, чем на 10 лет. Постепенно пропали и некоторые другие эффекты, обнаруженный еще на МКС. В космосе Скотт подрос примерно на 5 сантиметров. Но Земля «сжала» его до прежнего роста. На орбите астронавт терял коллаген — белок соединительной ткани. После приземления процесс прекратился.

Скот Келли приземлился, поглупев, помолодев на 10 лет и став на 5 сантиметров выше.

Однако не всё, приобретенное в космосе, исчезло. Как теперь выяснилось: геном Скотта Келли стал иным на 7 процентов. Выходит, что Марк теперь и не близнец ему вовсе. Ведь генетическая разница в 7 процентов — весьма внушительная. Она гораздо больше тех 2 процентов, благодаря которым мы отличаемся, к примеру, от шимпанзе.

По словам ученых, у Скотта изменилась экспрессия генов: одни выключились, другие включились, какие-то стали более активными, какие-то — менее.

Пока Скотт находился в космосе, иной была активность почти 10 тысяч его генов — по сравнению с Марком. После возвращения с орбиты работать иначе продолжили примерно 800 генов. Обнаружились и мутации — вплоть до разрывов ДНК.

Немного иным стал и организм астронавта. Более жесткими и толстыми сделались стенки судов. Толще стал и зрительный нерв. Чуть сплющилось глазное яблоко.

В кишечнике расплодились бактерии, которые прежде были в меньшинстве. поменялся состав костей.

По сравнению с Марком Скотт поглупел, если так можно выразиться. Стал хуже справляться с тестами и прочими интеллектуальными заданиями, в которых до полета ничем не уступал брату.

Вывод: космос меняет людей. Пусть и не очень сильно. Но изменения, произошедшие всего лишь за год, заметны. Возможно, они обусловлены тем, что организм начинает адаптироваться к жизни в космосе. А это наводит на мысль, уж не заложена ли подобная способность генетически?

Проект NASA Twins Study уникальный. В самом космическом агентстве его называют беспрецедентным. Но, увы, он так и не дал ответ на главный вопрос: как долго человек может находиться в космосе без особого вреда для своего здоровья? Лететь на Марс, не прояснив это, было бы весьма легкомысленным. Не говоря уж о дальних экспедициях — к другим звездам. Ведь генетические изменения могут довести до того, что в полет отправятся люди, а до цели доберутся уроды. Или наоборот, само совершенство?

Люди быстро привыкают к невесомости.

ЗАГАДКА ПРИРОДЫ

Почему людям привычно в невесомости?

Еще Олег Георгиевич Газенко - корифей космической медицины, создатель Института медико-биологических проблем РАН - удивлялся: организм человека, попав в невесомость, почти сразу начинает перестраиваться, приспосабливаясь к новым условиям. Но так, как будто знает, что делать.

Есть космонавты, которые вообще не испытывают в невесомости дискомфорта. Больше всех удивлял медиков Валерий Быковский. Он включался в работу на орбите с первых же минут. Но даже космонавты, которых неделю после прилета на станцию мутит, в конце концов адаптируются и спокойно занимаются делами.

- Если человечество до 1961 года никогда не бывало в космосе, откуда наш организм знает, как быстро приспособиться к, казалось бы, неведомой ему обстановке? - рассуждал Олег Георгиевич. - Организм перестраивается принципиально: меняется система кровоснабжения, потребление кислорода, вытягивается позвоночник, из костей вымывается кальций. Пятки, на стопах которых загрубела кожа (сколько космонавты, люди взрослые, находили-то по земле!), становятся розовыми и нежными, как у младенца. При этом человек остается здоровым. Он хорошо себя чувствует, он нормально работает!