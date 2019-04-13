2019-04-13T12:07:50+03:00
Звезды

Кто станет «Мисс Россия-2019»: прямая видеотрансляция финала конкурса

13 апреля 2019 года состоится финал конкурса «Мисс Россия». Прямую видеотрансляцию шоу смотрите на сайте kp.ru c 21.00 [видеотрансляция]
Юлия МАЗУР
Поделиться:
Месяцы кастингов и строгое жюри определили 50 конкурсанток. Каждая из них по-своему красива и талантливаМесяцы кастингов и строгое жюри определили 50 конкурсанток. Каждая из них по-своему красива и талантливаФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
Изменить размер текста:

Главный конкурс на звание самой красивой девушки страны подошёл к самому волнительному моменту. Весь год организаторы выбирались из тысяч девушек самых достойных претенденток на титул «Мисс Россия».

Месяцы кастингов и строгое жюри определили 50 конкурсанток. Каждая из них по-своему красива и талантлива.

Кто завоюет корону? Это главный вопрос конкурса. «Мисс Россию» снова выберут в Москве в концерном зале «Барвиха». За развитием событий будут следить корреспонденты «КП». Наши читатели первыми узнают, кто выиграл титул.

Тем, кому интересен не только результат, а все шоу, смотрите видеотрансляцию на нашем сайте. Конкурс стартует в эту субботу, 13 марта в 21.00 по Москве.

Мисс Россия 2019: прямая онлайн-трансляция.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Новости 24
В США мужчина сбросил пятилетнего мальчика с третьего этажа торгового центра
"Всем надо быть начеку": Ветеран подразделения "Альфа" о контртеррористической операции в Тюмени
У здания посольства России в Киеве прогремел взрыв
Visa увеличила максимальную сумму для оплаты покупок без ПИН-кода до трех тысяч рублей
На Украине предложили ввести графу "Против всех" на президентских выборах
Порошенко прибудет на стадион "Олимпийский" 14 апреля
Ученые рассказали об идеальном завтраке для больных диабетом
В СМИ появились сведения об утечке данных сотрудников ФБР
Пушков заявил, что Порошенко находится "на грани нервного срыва"
СК возбудил уголовные дела после спецоперации в Тюмени
Россиянин стал "лучшим туристом" китайского курорта за спасение утопающего
В Японии американский военнослужащий убил женщину и покончил с собой
Лидер повстанцев Южного Судана заявил о невозможности формирования правительства в стране в ближайшее время
Стали известны тайные имена членов семьи Порошенко, предназначенные для выезда из Украины
В Тюмени сняли режим контртеррористической операции
В Москве нашли тело мужчины, забитого камнями до смерти
Помпео заявил о "неправомерном вмешательстве" России в дела Венесуэлы
В Сети появилось видео перехвата ракет силами ПВО Сирии
Власти Польши не пустили российский парусник "Седов" в свои территориальные воды
Власти Эстонии запретили въезд в страну двум репортерам ВГТРК
Порошенко намерен провести выборы в Донбассе до марта 2020 года