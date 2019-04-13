Кто станет «Мисс Россия-2019»: прямая видеотрансляция финала конкурса

Главный конкурс на звание самой красивой девушки страны подошёл к самому волнительному моменту. Весь год организаторы выбирались из тысяч девушек самых достойных претенденток на титул «Мисс Россия».

Месяцы кастингов и строгое жюри определили 50 конкурсанток. Каждая из них по-своему красива и талантлива.

Кто завоюет корону? Это главный вопрос конкурса. «Мисс Россию» снова выберут в Москве в концерном зале «Барвиха». За развитием событий будут следить корреспонденты «КП». Наши читатели первыми узнают, кто выиграл титул.

Тем, кому интересен не только результат, а все шоу, смотрите видеотрансляцию на нашем сайте. Конкурс стартует в эту субботу, 13 марта в 21.00 по Москве.