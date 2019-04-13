2019-04-13T14:48:50+03:00
Спорт

"Настоящая императрица!". Блестящий прокат Елизаветы Туктамышевой принес сборной России "бронзу" командного ЧМ

Третий раз подряд наша команда занимает место в тройке призеров на этом турнире [видео]
Евгений НЕСЫН@evgeniy_nesin
Поделиться:
Елизавета Туктамышева выиграла произвольную программу на командном ЧМ-2019.Елизавета Туктамышева выиграла произвольную программу на командном ЧМ-2019.Фото: GLOBAL LOOK PRESS
Изменить размер текста:

В субботу, 13 апреля, в японском городе Фукуока завершился командный чемпионат мира по фигурному катанию. Этот турнир стал официально последним в сезоне и теперь следующий серьезный старт в этом виде спорта намечен только лишь на август.

Командный ЧМ длился четыре дня - в каждый из дней фигуристы шести лучших команд по итогам сезона представляли свои программы. В зависимости от места начислялись очки каждой из сборных.

Последним видом программы была произвольная программа у женщин - тут одной из главных интриг было противостояние Елизаветы Туктамышевой и японки Рики Кихиры. Харизматичная россиянка добилась победы. У нее выдался просто безупречный прокат и она с личным рекордом одержала победу - 153,89 балла. А Кихира? Кихира упала и получила только 138,37 балла и заняла пятое место.

Прокат Туктамышевой не оставил равнодушной специалистов:

Рика Кихира. Произвольная программа. Женщины. Командный чемпионат мира по фигурному катанию 2019.Видео проката Рики Кихиры на командном чемпионате мира 2019. Падение Рики Кихиры

- Действительно, императрица! Как она прокатала! Она столько ждала этого выхода. Столько работала. Весь сезон была готова. Свою программу внутри перестрадала, наверное. Она может еще прыгнуть второй аксель, это видно по ней. А эти лутцы просто сумасшедшие, - заявила во время прямого эфира Первого канала тренер Татьяна Тарасова.

При этом, специалист отметила, что успех Елизаветы Туктамышевой помог определенной категории фигуристок поверить в себя:

- Сохранила любовь, сохранила умение, улучшила себя. Мы гордимся тобой Лиза, спасибо тебе большое. Она дала шанс всем взрослым девочкам, - сказала Тарасова.

На этом турнире за сборную России в женской части программы каталась еще одна ученица Алексея Мишина - Софья Самодурова заняла четвертое место и дала +9 баллов российской команде.

Сам Мишин в интервью РИА "Новости" сказал:

Елизавета Туктамышева. Произвольная программа. Командный чемпионат мира по фигурному катанию.Видео проката Елизаветы Туктамышевой на командном ЧМ-2019

- Если говорить честно, мне больше всего понравились произвольные программы наших девочек. Обе девочки молодцы. Лиза вообще выступила отлично, а Соня тоже не подвела команду.

А вот по общей сумме баллов сборная России в далеко не самом сильном составе набрала по итогам всех видов программы 102 балла и это - командная бронза. Второе место у команды Японии - 104 очка, а чемпионом мира в команде стали американцы - 117 очков благодаря уверенным выступлениям мужчин. Их прокаты принесли команде 46 очков из общих 117.

Сборна России два года назад на командном ЧМ в Токио была второй, а до этого - тоже второй в 2015 году. Наши еще ни разу не выигрывали этот чемпионат, который с 2014 года является олимпийским.

На этом турнире разыгрывался 1 миллион долларов. 200 тысяч получила команда США, 170 тысяч досталось Японии, а 160 тысяч на всю команду - сборной России.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Командный чемпионат мира по фигурному катанию 2019 в Японии: женщины, произвольная программа. Прямая онлайн-трансляция
Представляем прямую онлайн-трансляцию с соревнований Командный чемпионат мира по фигурному катанию 2019 в Японии, женщины, произвольная программа. Выступления фигуристов, результаты Самодуровой и Туктамышевой
Зенит-Анжи 14 апреля 2019: Прогноз на матч 23 тура чемпионата российской Премьер-Лиги по футболу
Прогноз на матч 23 тура чемпионата российской Премьер-лиги по футболу «Зенит» (Санкт-Петербург) – «Анжи» (Махачкала). Команды сыграют в воскресенье,14 апреля, в Санкт-Петербурге на стадионе «Газпром-Арена». Начало – в 16.30 (Мск)
Командный чемпионат мира по фигурному катанию 2019: мужчины, произвольная программа, прямая онлайн-трансляция 12 апреля 2019
Фигурное катание. Предлагаем вашему вниманию прямую онлайн-трансляцию: командный чемпионат мира по фигурному катанию 2019 в Фукуоке, мужчины, произвольная программа 12 апреля 2019
Новости 24
Помпео заявил о намерении США и их союзников усилить изоляцию Мадуро
Группа кораблей ВМФ России вошла в Южно-Китайское море
Власти Японии выразили протест США из-за убийства женщины на Окинаве
В США мужчина сбросил пятилетнего мальчика с третьего этажа торгового центра
"Всем надо быть начеку": Ветеран подразделения "Альфа" о контртеррористической операции в Тюмени
У здания посольства России в Киеве прогремел взрыв
Visa увеличила максимальную сумму для оплаты покупок без ПИН-кода до трех тысяч рублей
На Украине предложили ввести графу "Против всех" на президентских выборах
Порошенко прибудет на стадион "Олимпийский" 14 апреля
Ученые рассказали об идеальном завтраке для больных диабетом
В СМИ появились сведения об утечке данных сотрудников ФБР
Пушков заявил, что Порошенко находится "на грани нервного срыва"
СК возбудил уголовные дела после спецоперации в Тюмени
Россиянин стал "лучшим туристом" китайского курорта за спасение утопающего
В Японии американский военнослужащий убил женщину и покончил с собой
Лидер повстанцев Южного Судана заявил о невозможности формирования правительства в стране в ближайшее время
Стали известны тайные имена членов семьи Порошенко, предназначенные для выезда из Украины
В Тюмени сняли режим контртеррористической операции
В Москве нашли тело мужчины, забитого камнями до смерти
Помпео заявил о "неправомерном вмешательстве" России в дела Венесуэлы
В Сети появилось видео перехвата ракет силами ПВО Сирии
Власти Польши не пустили российский парусник "Седов" в свои территориальные воды
Власти Эстонии запретили въезд в страну двум репортерам ВГТРК
Порошенко намерен провести выборы в Донбассе до марта 2020 года