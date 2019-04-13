Порошенко уже не «Дон Педро Инкогнито»: стало известно, под каким именем украинский президент ездит за границу

Украинские журналисты узнали имена, под которыми члены семьи Порошенко выезжают за границу. Характерно, что они делают это преимущественно под русскими фамилиями.

В «копилочку» Владимира Зеленского плюхнулся ее один занятный фактик со знаком «+». Журналисты украинского сетевого издания «Страна.ua» узнали о наличии паспортов на другие имена и фамилии, пользуясь которыми члены семьи занимающего (пока) пост президента Украины Петра Порошенко выезжают из страны. По версии украинских журналистов, эти документы прикрытия супругам Порошенко и другим членам их семьи оформляла Служба Безопасности Украины (СБУ).

Прекрасный набор имен и фамилий, по которым трудно заподозрить выезжающих, а вернее, въезжающих по таким документам людей в каких-либо родственных связях. Вот перечень узнанных: Вера Лазарева (Vera Lazarieva), Иван Дехтерев (Ivan Dekhteriev), Евгения Сафонова (Evheniia Safonova), Александр Сыщиков (Oleksandr Syshchykov), Катерина Боева (Kateryna Boieva), Виталий Кокорин (Vitalii Kokorin), Елена Сенченко (Olena Senchenko) и Ольга Герасименко (Olha Herasymenko). Все на разные фамилии. Уж не для того ли, чтобы если кого остановит паспортный или таможенный контроль, откреститься со словами: «Да я ее/его знать не знаю и впервые вижу»?

Это, конечно же, шутка, но особо обращает на себя внимание то обстоятельство, что из семи фамилий только пять несут в себе типичные черты украинского происхождения – Сенченко и Герасименко. Остальные фамилии звучат вполне по-русски. Разве что Боеву можно принять за болгарку по национальности. Даже Кокорину вот не повезло, что его фамилией семья Порошенко решила воспользоваться.

Сам Петр Алексеевич любит бывать за границей. И далеко не всегда по служебно-государственным делам. В его списке перелетов за последние пару лет значатся неоднократные полеты на отдых на Мальдивские острова, в Испанию, а также перелеты в Норвегию и Францию. Один из таких отдыхов, в начале января 2018-го, когда Петр Алексеевич готовил себя к дальнейшим трудам на Мальдивах с 1-го по 8-е января, вызвал на Украине настоящий скандал. И даже не потому, что отдых встал в кругленькую сумму в 500 тысяч долларов США. Просто никто на Украине, кроме, может быть, его самых доверенных лиц, не знал, где Порошенко, а о его отпуске не было никаких сообщений.

- Вдруг бы Путин напал, а где Главком, никто не знает! – публично и театрально ужасались представители противников Порошенко в Верховной Раде. Впрочем, было понятно, что этот ужас, как и все выступления Порошенко на эту тему, наигранны и не имеют никакого отношения к реальности. Потому-то Петро Алексеевич и мог вкушать прелести отдыха на островах под именем Mr Incognito Petro Ukraine, что прекрасно знает ситуацию в действительности. Оказалось, что ему вовсе не обязательно прикидываться «Доном Инкогнито Педро Украинским», а в кармане лежит куча паспортов на чужие имена, которые он никогда не станет показывать ни в Мюнхене, ни на Генассамблее ООН.

Вот только вряд ли «рассекреченные» паспорта будут использованы семейством, если Петр Алексеевич решится бежать из страны после второго тура выборов. Тем более, что он явно рассчитывает остаться: если не президентом, на что надежд практически никаких нет, то лидером будущей оппозиции уже новой власти. Да и хозяйство у Порошенко большое, может помешать быстроте достижения границы. Конечно, если результат окажется совсем разгромным, вроде 90% на 10%, или 95% на 3%, то другого выхода у него не останется. Тут уже пора настанет спасать совсем другое хозяйство, а не бизнес-активы. Но н этот случай у семейства Порошенко явно должен быть заготовлен еще не один десяток паспортов (и не исключаю, что не обязательно украинских), в том числе и сделанных лучшими мастерами СБУ по изготовлению фальшивых документов. Во всяком случае, «Доном Педро Инкогнито» он уже точно себя называть не будет.