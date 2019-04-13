2019-04-13T15:12:57+03:00
Выборы президента Украины 2019

Порошенко уже не «Дон Педро Инкогнито»: стало известно, под каким именем украинский президент ездит за границу

Характерно, что паспорта прикрытия для него и членов его семьи сделаны в основном на русские фамилии
Александр ГРИШИН@orgstruk
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По версии украинских журналистов, эти документы прикрытия супругам Порошенко и другим членам их семьи оформляла Служба Безопасности УкраиныПо версии украинских журналистов, эти документы прикрытия супругам Порошенко и другим членам их семьи оформляла Служба Безопасности УкраиныФото: REUTERS
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Украинские журналисты узнали имена, под которыми члены семьи Порошенко выезжают за границу. Характерно, что они делают это преимущественно под русскими фамилиями.

В «копилочку» Владимира Зеленского плюхнулся ее один занятный фактик со знаком «+». Журналисты украинского сетевого издания «Страна.ua» узнали о наличии паспортов на другие имена и фамилии, пользуясь которыми члены семьи занимающего (пока) пост президента Украины Петра Порошенко выезжают из страны. По версии украинских журналистов, эти документы прикрытия супругам Порошенко и другим членам их семьи оформляла Служба Безопасности Украины (СБУ).

Прекрасный набор имен и фамилий, по которым трудно заподозрить выезжающих, а вернее, въезжающих по таким документам людей в каких-либо родственных связях. Вот перечень узнанных: Вера Лазарева (Vera Lazarieva), Иван Дехтерев (Ivan Dekhteriev), Евгения Сафонова (Evheniia Safonova), Александр Сыщиков (Oleksandr Syshchykov), Катерина Боева (Kateryna Boieva), Виталий Кокорин (Vitalii Kokorin), Елена Сенченко (Olena Senchenko) и Ольга Герасименко (Olha Herasymenko). Все на разные фамилии. Уж не для того ли, чтобы если кого остановит паспортный или таможенный контроль, откреститься со словами: «Да я ее/его знать не знаю и впервые вижу»?

Это, конечно же, шутка, но особо обращает на себя внимание то обстоятельство, что из семи фамилий только пять несут в себе типичные черты украинского происхождения – Сенченко и Герасименко. Остальные фамилии звучат вполне по-русски. Разве что Боеву можно принять за болгарку по национальности. Даже Кокорину вот не повезло, что его фамилией семья Порошенко решила воспользоваться.

Сам Петр Алексеевич любит бывать за границей. И далеко не всегда по служебно-государственным делам. В его списке перелетов за последние пару лет значатся неоднократные полеты на отдых на Мальдивские острова, в Испанию, а также перелеты в Норвегию и Францию. Один из таких отдыхов, в начале января 2018-го, когда Петр Алексеевич готовил себя к дальнейшим трудам на Мальдивах с 1-го по 8-е января, вызвал на Украине настоящий скандал. И даже не потому, что отдых встал в кругленькую сумму в 500 тысяч долларов США. Просто никто на Украине, кроме, может быть, его самых доверенных лиц, не знал, где Порошенко, а о его отпуске не было никаких сообщений.

- Вдруг бы Путин напал, а где Главком, никто не знает! – публично и театрально ужасались представители противников Порошенко в Верховной Раде. Впрочем, было понятно, что этот ужас, как и все выступления Порошенко на эту тему, наигранны и не имеют никакого отношения к реальности. Потому-то Петро Алексеевич и мог вкушать прелести отдыха на островах под именем Mr Incognito Petro Ukraine, что прекрасно знает ситуацию в действительности. Оказалось, что ему вовсе не обязательно прикидываться «Доном Инкогнито Педро Украинским», а в кармане лежит куча паспортов на чужие имена, которые он никогда не станет показывать ни в Мюнхене, ни на Генассамблее ООН.

Вот только вряд ли «рассекреченные» паспорта будут использованы семейством, если Петр Алексеевич решится бежать из страны после второго тура выборов. Тем более, что он явно рассчитывает остаться: если не президентом, на что надежд практически никаких нет, то лидером будущей оппозиции уже новой власти. Да и хозяйство у Порошенко большое, может помешать быстроте достижения границы. Конечно, если результат окажется совсем разгромным, вроде 90% на 10%, или 95% на 3%, то другого выхода у него не останется. Тут уже пора настанет спасать совсем другое хозяйство, а не бизнес-активы. Но н этот случай у семейства Порошенко явно должен быть заготовлен еще не один десяток паспортов (и не исключаю, что не обязательно украинских), в том числе и сделанных лучшими мастерами СБУ по изготовлению фальшивых документов. Во всяком случае, «Доном Педро Инкогнито» он уже точно себя называть не будет.

ИСТОЧНИК KP.RU

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