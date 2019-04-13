2019-04-13T15:52:28+03:00
Звезды

Оскандалившаяся Аллегрова накажет недовольных зрителей

Скандал с концертом певицы на Кубани получил неожиданное продолжение
Ольга ЛИБГАРДТ
Поделиться:
Комментарии: comments3
Оскандалившаяся Ирина Аллегрова не намерена молчать после заявлений о том, что ее концерт оказался провальнымОскандалившаяся Ирина Аллегрова не намерена молчать после заявлений о том, что ее концерт оказался провальнымФото: Личная страница героя публикации в соцсети
Изменить размер текста:

Скандал с концертом Ирины Аллегровой на Кубани получил неожиданное продолжение. Директор певицы готовит судебный иск против зрителей, которые остались недовольны концертом в Краснодаре 7 апреля.

Оскандалившаяся Ирина Аллегрова не намерена молчать после заявлений о том, что ее концерт оказался провальным. Представители концертного агентства "Мир", которое организовало выступление вокалистки в Краснодаре, отвергли все обвинения недовольной публики.

Как пишет РЕН ТВ, организаторы концерта заявили, что директор певицы готовит судебный иск за клевету против разгневанных зрителей, которые критиковали певицу и ее концерт. "Новая Ирина Аллегрова переросла «Угонщицу»", - ранее сообщалось в описании концертной программы звезды.

Выступление Аллегровой в кубанской столице сразу не задалось. Зрителям не понравилось, что народная артистка России отказалась исполнить хиты, которые так полюбились публике, - "Императрица" и "Младший лейтенант". Вместо этого она, по их словам, произносила длинные монологи о нелегкой женской доле.

Поклонники стали жаловаться в соцсетях и на поведение охранников, которые светили лазерными указками в зрителей, пытавшихся сфотографировать 67-летнюю Аллегрову на телефоны во время ее выступления. Также звезда не хотела принимать цветы от фанатов.

"По периметру зала стояли охранники с лазерными указками, они светили в каждого, кто пытался достать свой телефон. Мне, например, нужно было ответить срочно на сообщение, как вдруг на меня на вели лазером. Грубое отношение, запреты на съемку, Ирина даже цветы сама не брала в руки... От увиденного я была в шоке", - рассказала "КП" - Кубань" недовольная зрительница Яна.

Один из хитов певицы поклонники "Я тучи разгоню руками" все же услышали Видео: instagram.com/borisova_sa/.

К слову, в конце февраля поклонники уже жаловались на чрезмерно строгие правила на концертах звезды. Тогда репортера выгнали из зала в подмосковных Мытищах из-за того, что он пытался снимать выступление артистки на телефон.

А в марте прошлого года поклонники остались недовольны концертом Ирины Аллегровой в Петербурге. Фанатов также возмутило, что певица не исполнила свои старые хиты, ради которых многие приобрели билеты на концерт.

Билеты на концерты Ирины Аллегровой разлетаются как горячие пирожки. В апреле и мае у артистки назначено несколько крупных концертов, и билеты на них практически везде раскуплены. Поклонники надеются, что певица исполнит песни, которые уже давно являются олицетворением ее творческого пути.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Ирина Аллегрова отказалась спеть "Императрицу" и "Угонщицу"

Поклонники остались недовольны выступлением любимой певицы [видео] (подробности)

Ирина Аллегрова отобрала телефон у поклонника на концерте в Уфе

В башкирскую столицу Ирина Аллегрова приехала в рамках своего тура «Перезагрузка», с которым она сейчас колесит по стране. Настроение у певицы было не самым оптимистичным - площадку, где она должна была выступать, пришлось в срочном порядке поменять (подробности)

Одна из поклонниц сумела снять видео выступления певицы. Видео: instagram.com/borisova_sa/.

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Ирина Аллегрова: досье KP.RU»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Новости 24
Лавров: в США возобладали сторонники новой гонки вооружения
Трамп позитивно отреагировал на готовность Ким Чен Ына провести третий саммит
В Австралии котенок выжил после стирки в машинке
Протесты «желтых жилетов» в Тулузе переросли в столкновения с полицией
Помпео заявил о намерении США и их союзников усилить изоляцию Мадуро
Группа кораблей ВМФ России вошла в Южно-Китайское море
Власти Японии выразили протест США из-за убийства женщины на Окинаве
В США мужчина сбросил пятилетнего мальчика с третьего этажа торгового центра
"Всем надо быть начеку": Ветеран подразделения "Альфа" о контртеррористической операции в Тюмени
У здания посольства России в Киеве прогремел взрыв
Visa увеличила максимальную сумму для оплаты покупок без ПИН-кода до трех тысяч рублей
На Украине предложили ввести графу "Против всех" на президентских выборах
Порошенко прибудет на стадион "Олимпийский" 14 апреля
Ученые рассказали об идеальном завтраке для больных диабетом
В СМИ появились сведения об утечке данных сотрудников ФБР
Пушков заявил, что Порошенко находится "на грани нервного срыва"
СК возбудил уголовные дела после спецоперации в Тюмени
Россиянин стал "лучшим туристом" китайского курорта за спасение утопающего
В Японии американский военнослужащий убил женщину и покончил с собой
Лидер повстанцев Южного Судана заявил о невозможности формирования правительства в стране в ближайшее время
Стали известны тайные имена членов семьи Порошенко, предназначенные для выезда из Украины
В Тюмени сняли режим контртеррористической операции
В Москве нашли тело мужчины, забитого камнями до смерти
Помпео заявил о "неправомерном вмешательстве" России в дела Венесуэлы
В Сети появилось видео перехвата ракет силами ПВО Сирии
Власти Польши не пустили российский парусник "Седов" в свои территориальные воды
Власти Эстонии запретили въезд в страну двум репортерам ВГТРК
Порошенко намерен провести выборы в Донбассе до марта 2020 года