Оскандалившаяся Аллегрова накажет недовольных зрителей

Скандал с концертом Ирины Аллегровой на Кубани получил неожиданное продолжение. Директор певицы готовит судебный иск против зрителей, которые остались недовольны концертом в Краснодаре 7 апреля.

Оскандалившаяся Ирина Аллегрова не намерена молчать после заявлений о том, что ее концерт оказался провальным. Представители концертного агентства "Мир", которое организовало выступление вокалистки в Краснодаре, отвергли все обвинения недовольной публики.

Как пишет РЕН ТВ, организаторы концерта заявили, что директор певицы готовит судебный иск за клевету против разгневанных зрителей, которые критиковали певицу и ее концерт. "Новая Ирина Аллегрова переросла «Угонщицу»", - ранее сообщалось в описании концертной программы звезды.

Выступление Аллегровой в кубанской столице сразу не задалось. Зрителям не понравилось, что народная артистка России отказалась исполнить хиты, которые так полюбились публике, - "Императрица" и "Младший лейтенант". Вместо этого она, по их словам, произносила длинные монологи о нелегкой женской доле.

Поклонники стали жаловаться в соцсетях и на поведение охранников, которые светили лазерными указками в зрителей, пытавшихся сфотографировать 67-летнюю Аллегрову на телефоны во время ее выступления. Также звезда не хотела принимать цветы от фанатов.

"По периметру зала стояли охранники с лазерными указками, они светили в каждого, кто пытался достать свой телефон. Мне, например, нужно было ответить срочно на сообщение, как вдруг на меня на вели лазером. Грубое отношение, запреты на съемку, Ирина даже цветы сама не брала в руки... От увиденного я была в шоке", - рассказала "КП" - Кубань" недовольная зрительница Яна.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="480" height="480" src="https://www.kp.ru/video/embed/702645" frameborder="0"></iframe> Один из хитов певицы поклонники "Я тучи разгоню руками" все же услышали Видео: instagram.com/borisova_sa/.

К слову, в конце февраля поклонники уже жаловались на чрезмерно строгие правила на концертах звезды. Тогда репортера выгнали из зала в подмосковных Мытищах из-за того, что он пытался снимать выступление артистки на телефон.

А в марте прошлого года поклонники остались недовольны концертом Ирины Аллегровой в Петербурге. Фанатов также возмутило, что певица не исполнила свои старые хиты, ради которых многие приобрели билеты на концерт.

Билеты на концерты Ирины Аллегровой разлетаются как горячие пирожки. В апреле и мае у артистки назначено несколько крупных концертов, и билеты на них практически везде раскуплены. Поклонники надеются, что певица исполнит песни, которые уже давно являются олицетворением ее творческого пути.

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