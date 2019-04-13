2019-04-13T16:04:28+03:00
Спорт

Футболисты ЦСКА сенсационно проиграли "Оренбургу" 2:3 в чемпионате России

По ходу матча столичный клуб вел в счете, но в итоге уступил на своем поле
Евгений НЕСЫН@evgeniy_nesin
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Футболисты ЦСКА уступили на своем поле ФК "Оренбург" со счетом 2:3.Футболисты ЦСКА уступили на своем поле ФК "Оренбург" со счетом 2:3.Фото: GLOBAL LOOK PRESS
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Сенсацией завершился поединок 23 тура чемпионата России между столичным ЦСКА и ФК "Оренбург". Армейцы, которые сражаются за первые места в турнирной таблице, неожиданно уступили более скромному в своих возможностях клубу с Урала. "Оренбург" одержал победу над ЦСКА со счетом 3:2 на поле армейского стадиона.

На 14-й минуте счет в поединке открыл Обляков красивым дальним ударом. Но уже на 18-й Ойеволе у "Оренбурга" провел ответный мяч. Дальше спустя шесть минут уже Сутормин вывел вперед "Оренбург". Однако Абель Эрнандес на 32-й минуте матча поставил точку в этом тайме - счет стал равным 2:2. Команды так и ушли на перерыв при равном раскладе на табло.

И вот в начале второго тайма на 54-й минуте встречи Джордже Деспотович из "Оренбурга" забивает третий гол Игорю Акинфееву и этот мяч становится победным для гостей с Урала. ЦСКА, к слову, с 25-й минуты матча доигрывал встречу в меньшинстве - за грубость был удален один из лидеров армейцев защитник Марио Фернандес.

"Оренбург" после этой победы набрал 32 очка и поравнялся в турнирной таблице по баллам с ФК "Ростов", с которым делит 6-7 места. А вот у ЦСКА осталось 40 очков и они на 3 месте. Через пару часов их может обойти "Локомотив" - у железнодорожников 39 очков и 4 место в таблице, и они через полчаса начнут игру в Грозном против "Ахмата". Завтра же, к слову, "Спартак" сыграет в Ростове-на-Дону против местного клуба.

ИСТОЧНИК KP.RU

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