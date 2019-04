Лобода лишила дочь Алсу финала детского "Голоса"

Светлана Лобода приняла непростое решение во время съемок шоу "Голос.Дети". Певице пришлось отказать в путевке в финал дочке Алсу.

Микелла Абрамова изначально была одной из фавориток конкурса. Она победила в этапе "поединков" и попала в число пяти полуфиналистов команды Светланы Лободы.

Микелла Абрамова. Песня на вылет. Поединки. "Голос. Дети - Сезон 6".Микелла исполняет песню Джуди Гарленд "Somewhere Over the Rainbow". Гарольд Арлен и Ип Харбург написали песню для фильма "Волшебник страны Оз" 1939 года. Композиция была удостоена премии "Оскар" как лучшая оригинальная песня

За девочку в зале переживали мама и сестра Сафина. В состязании "Песня на вылет" юная певица исполнила композицию Джуди Гарленд "Somewhere Over the Rainbow". В это время камера то и дело показывала Алсу, которая поддерживала дочь в футболке с надписью "команда Микеллы".

alsou_a Алсу пришла поддержать дочь в футболке с надписью "команда Микеллы"

Однако Микелла не прошла в финал конкурса. "Ты трудяга, ты работаешь с утра до вечера. У тебя непростая судьба. Смотрю и думаю, как непросто придется моей дочери. Все ей будут говорить: «Дочка Лободы»", - сказала Светлана Лобода.

alsou_a В ответном слове дочь Алсу поблагодарила всех за помощь на проекте

К чести десятилетней Микеллы, она не стала плакать и расстраиваться из-за досадного поражения, а в ответном слове поблагодарила всех. "Я хочу сказать слова благодарности, в первую очередь, маме, которая меня всю жизнь поддерживает. Спасибо наставникам, которые повернулись ко мне. Светлана научила меня многому: я почувствовала себя настоящей вокалисткой", - призналась Абрамова.

В этот момент на глазах Алсу навернулись слезы, которые она не смогла скрыть от телекамер. Но через несколько секунд на ее лицо озарила улыбка. Ведущий проекта Дмитрий Нагиев сделал неожиданное заявление. На следующей неделе в прямом эфире состоится дополнительный этап конкурса, в рамках которого будут разыграны три путевки в финал "Голос. Дети".

"Решать судьбу вокалиста будете вы", - обратился Нагиев к зрителям. После фразы ведущего стало понятно: у Микеллы еще есть шанс вернуться и, возможно, даже победить, тем более во время шоу зрители полюбили юную певицу.