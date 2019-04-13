2019-04-13T19:53:28+03:00
Звезды

"Было так больно, что сознание отключалось": Лазарева переживает нелегкий период в жизни

Телеведущая давно живет раздельно со своим мужем Михаилом Шацем
Ольга ЛИБГАРДТ
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Летом 2018 года Татьяна Лазарева сообщила о фактическом расставании с мужем Михаилом ШацемЛетом 2018 года Татьяна Лазарева сообщила о фактическом расставании с мужем Михаилом ШацемФото: Instagram.com
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Татьяна Лазарева рассказала о тяжелом периоде в своей жизни. По словам артистки, порой ей становилось так плохо и больно, что терялась связь с реальностью. Не секрет, что телеведущая живет раздельно со своим мужем Михаилом Шацем. Она занимается воспитанием младшей дочери Антонины в Испании, а ее супруг помогает старшим детям Степану и Соне в Москве.

"В последнее время часто думаю над фразой: точка боли - это всегда точка роста. Вспоминаю события из жизни и понимаю, - всегда, когда мне было плохо или больно, а я преодолевала это, - становилось жить еще интереснее... Не сразу, да", - начала свою исповедь Татьяна Лазарева.

Она не скрывает: иногда ей было так плохо, что она не находила себе места. "Было так больно, что сознание отключалось на какое-то время, болевой шок... Ты думаешь, наверное, я сошла с ума", - поделилась в блоге актриса. Лазарева не привела деталей и не пояснила, о каком конкретно моменте жизни говорит.

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По ее словам, правильнее всего в такой ситуации разрешать себе чувствовать боль. "Да, тебе сейчас очень трудно и больно, но все пройдет и все будет хорошо. Ты взлетишь и полетишь еще дальше и выше, как ракета", - резюмировала знаменитость.

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Михаил Шац помогает старшим детям Степану и Соне в Москве
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Напомним, летом 2018 года Татьяна Лазарева сообщила о фактическом расставании с мужем Михаилом Шацем. Почти три года супруги живут порознь: она - в Испании с младшей дочерью, он - в Москве.

Отношения на расстоянии только подогревали слухи о серьезных проблемах в семье. Но пара не комментировала сплетни о том, что причиной расставания стала якобы неверность Шаца. Сам Шац рассказывал, что они с супругой приняли решение жить отдельно, потому что просто настал такой период. В частности, артист отмечал, что пока Татьяна занимается младшей девочкой, он помогает взрослым детям в Москве, а встретиться они стараются при каждой возможности.

ИСТОЧНИК KP.RU

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