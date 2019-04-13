2019-04-13T20:17:31+03:00
Происшествия

Поклонник из-за отказа в любви напал на певицу «Геликон оперы»

По некоторой информации, девушку избил ее сосед
Алиса ТИТКО@AlisaTitko
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На певицу «Геликон-оперы» Меланию Заридзе напал соседНа певицу «Геликон-оперы» Меланию Заридзе напал соседФото: Личная страничка героя публикации в соцсети
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В Москве на певицу «Геликон-оперы» Меланию Заридзе напал сосед. Мужчина пытался ухаживать за красивой 30-летней девушкой, а когда получил отказ, то применил силу. Факт нападения подтвердил гендиректор театра Дмитрий Бертман.

- Нападение было. Она жива. Все хорошо, - рассказал «Комсомольской правде» Дмитрий Бертман. – Она поет свои спектакли, в ближайшее время «Пиковая дама» - на следующей неделе.

Мужчина пытался ухаживать за красивой 30-летней девушкой, но получил отказ Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Мужчина пытался ухаживать за красивой 30-летней девушкой, но получил отказФото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Мелания Заридзе приехала в Москву из Воронежа, уже несколько лет работает в «Геликон-опере». Девушка была замужем, но в 2018 году развелась, и ее сердце стало вновь свободно. Видимо, сосед подумал, что это его шанс и стал заигрывать с молодой певицей. Но взаимной симпатии не было.

После того, как красавица вернулась из Франции, где артисты театра «Геликон-оперы» выступали с театрализованным гала-концертом «Легенды московской оперы», стала жертвой нападения. Настойчивый сосед снова попытался позвать певицу на свидание, а после напал на нее. Журналисты предположили, что мужчина даже изнасиловал Меланию, но подтверждения этой информации нет.

Мелания Заридзе приехала в несколько лет назад и с тех пор работает в «Геликон-опере» Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Мелания Заридзе приехала в несколько лет назад и с тех пор работает в «Геликон-опере»Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

- Насколько мне известно, было нападение. Информация об изнасиловании - это фантазии журналистов, - добавил Дмитрий Бертман.

По словам Дмитрия Бертмана, после нападения делом занялись следователи. Однако пока в Следственном комитете случившееся не комментируют.

Факт нападения подтвердил гендиректор театра, где работает Мелания Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Факт нападения подтвердил гендиректор театра, где работает МеланияФото: Личная страничка героя публикации в соцсети

ИСТОЧНИК KP.RU

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