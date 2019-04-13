2019-04-13T22:33:10+03:00
Происшествия

"Хорошо, что рядом нет домов": в лесу в Балашихе произошел пожар

О пожаре в лесу в Балашихе в соцсетях сообщили местные жители [видео]
Алиса ТИТКО@AlisaTitko
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Лес горит недалеко от жилых домовЛес горит недалеко от жилых домовФото: Предоставлено очевидцем
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Пожар в лесу в Балашихе произошел в субооту, 13 апреля. Об этом местные жители сообщили в соцсетях. Публиковать фотографии пожара стали еще около 16.30, но ликвидировать огонь до сих пор не удалось.

- Лес горит уже несколько часов. Благо, там домов рядом нет. Не знаю, что там рядом есть. Но я уже часов пять с работы наблюдаю, как горит лес. Это ужасно. Видела пару машин пожарных. И все, больше не видела. В 16.30 примерно начало гореть, но до сих пор не потушили, - рассказала "Комсомольской правде" очевидец Ирина Иванова.

В подмосковном управлении МЧС пока отказываются комментировать случившееся.

- Наши сотрудники там работают, но комментировать ничего не будем, - сказали "Комсомольской правде" в пресс-службе ГУ МЧС по Московской области.

Из комитета лесного хозяйства Московской области комментарии относительно пожара также не поступали.

В районе парка Лосиный остров на Щелковском шоссе горит лес.

ИСТОЧНИК KP.RU

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