"Хорошо, что рядом нет домов": в лесу в Балашихе произошел пожар

Пожар в лесу в Балашихе произошел в субооту, 13 апреля. Об этом местные жители сообщили в соцсетях. Публиковать фотографии пожара стали еще около 16.30, но ликвидировать огонь до сих пор не удалось.

- Лес горит уже несколько часов. Благо, там домов рядом нет. Не знаю, что там рядом есть. Но я уже часов пять с работы наблюдаю, как горит лес. Это ужасно. Видела пару машин пожарных. И все, больше не видела. В 16.30 примерно начало гореть, но до сих пор не потушили, - рассказала "Комсомольской правде" очевидец Ирина Иванова.

В подмосковном управлении МЧС пока отказываются комментировать случившееся.

- Наши сотрудники там работают, но комментировать ничего не будем, - сказали "Комсомольской правде" в пресс-службе ГУ МЧС по Московской области.

Из комитета лесного хозяйства Московской области комментарии относительно пожара также не поступали.