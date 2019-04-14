Шапки-ушанки и курящий Троцкий: кинодокументалист Николай Изволов о том, что можно увидеть в найденном фильме Дзиги Вертова

О том, что жизнь после смерти существует, не понаслышке знают люди творческих профессий. Давно умершие люди шлют приветы из прошлого, помогая писателям работать над биографиями, напоминая о себе переводчикам и архивистам.

«Второстепенные английские поэты, вы руки тянете ко мне из тёмной Леты и, как детдомовская ребятня: – Меня, – кричите вы, – меня, меня!» - писала о подобном поэт и переводчик Марина Бородицкая. Случай, который произошел с киноархивистом, специалистом Музея кино Николаем Изволовым - того же ряда, но только удивительнее. Руку из темной Леты ему протянул не второстепенный английский поэт, а первостепенный режиссер Дзига Вертов. Революционер, сделавший киножурналистику искусством, икона мирового киноавангарда, на фильмах которого «Человек с киноаппаратом», «Кино-глаз», учатся режиссеры по всему миру.

Невероятным образом спустя сто лет удалось найти и восстановить считавшийся утерянным дебютный фильм Вертова «Годовщина революции».

История оживает на кинопленке 1918 года. Первый показ с невероятным успехом и при полном аншлаге прошел на международном кинофестивале в Амстердаме, затем были показы в Хельсинки, в Сан-Себастьяне. За свою работу киноархивист Николай Изволов получил награду фестиваля «Белый столбы». Ну а премьерный показ уникальной находки в России состоится на предстоящем 41-м Московском Международном кинофестивале.

За свою работу киноархивист Николай Изволов получил награду фестиваля «Белый столбы»

Пять наивных вопросов Николаю Изволову

- Николай, почему обнаружение фильма Вертова называют сенсацией?

- Дело в том, что 80 процентов фильмов немого периода - погибло. Поэтому, когда вдруг удается обнаружить целый фильм, это беспрецедентное событие.

- Повлияла ли ваша находка на историю кино?

- Изменился взгляд на историю развития русского советского кино. Раньше считалось, что классиком жанра монтажных фильмов была Эсфирь Шуб, советский режиссер, которая сняла "Падение династии Романовых". Однако найденный фильм Вертова был снят на десять лет раньше. Кроме того, это один из самых длинных документальных фильмов в истории мирового кино: три тысячи метров, длиннее на тот момент был только знаменитый игровой фильм Гриффита «Нетерпимость».

- Говорят, что в этом фильме зафиксировано первое применение спецэффектов.

- Это не совсем спецэффект. Мы видим элементы мультипликации: когда палец очерчивает границу мятежных чехословацких войск. Отрывок был известен, но никто не знал, что он входит в «Годовщину революции», считалось, что он снят гораздо позже, в начале 1920-х годов. Знание о том, что он снят уже в 1918-м, меняет наше представление о технических возможностях того времени. И теперь мы можем сказать, что это - первый прием мультипликации в советском документальном кино.

Ликующая толпа снята в феврале 1917 года на Страстной (ныне Пушкинской) площади в Москве.Фото: кадр из фильма

- Слышала, что ваша находка вызвала досаду у некоторых зарубежных коллег…

- О Вертове написано много книг и есть современный замечательный исследователь американец Джон Маккей. Он всю жизнь работал над огромной книгой про Вертова, но никогда не видел этого фильма. Когда фильм был найден, книга вовсю печаталась, этот процесс Джон уже не мог остановить и можно себе представить, какой стресс он испытал. Но мы не можем из жалости отменять архивные находки.

- Как воспринимают фильм за рубежом?

- С большим вниманием. Премьера его состоялась на фестивале в Амстердаме. Публике объяснили, что это суперсенсация, был аншлаг, один из старейших кинотеатров города оказался забит полностью. Люди досмотрели до конца, овация продолжалась 15 минут. Все это время я и мои коллеги стояли на сцене и чувствовали себя неловко.

Сенсация состоялась благодаря Маяковскому

- Правда ли, что к обнаружению фильма причастен Маяковский?

- Совершенно верно. Все началось с того, что филолог Света Ишевская обнаружила в РГАЛИ в фонде поэта Маяковского афишу первого фильма Дзиги Вертова. Я не знаю, как получилось, что раньше на эту афишу никто не обращал внимания, ведь фонд Маяковского изучен-переизучен всеми, кому не лень… Света делала доклад и показывала скан этой афиши. Я же был на выступлении просто за компанию. Глядя на афишу, я вдруг понял, что часть надписей мне страшно знакомы.

- Каких подписей?

- Если вы представляете немое кино прошлого века, то знаете, что в нем есть титры, то есть - кадр с текстом, после которого следует кусочек фильма. Так вот на афише из папки Маяковского шестым кеглем были полностью перечислены титры фильма от начала до конца, все 250 сюжетов. Некоторые из надписей мне были знакомы, потому что несколько десятков лет назад специалисты уже предпринимали попытки воссоздать фильм Вертова.

- Но как обнаруженные титры помогли воссоздать фильм?

- Представьте себе, фильм состоит из огромного числа частей, каждая - со своим титром. Но по какой-то причине эти части оказались рассыпаны по разным коробкам, как составляющие винегрета, или склеены с другими случайными пленками. Архив появился только в 1926 году и люди того времени зачастую каталогизировали фильмы по первой надписи фильма. Если, например, название отсутствовало, а первый титр был «Кавказское правительство», то они так и называли этот ролик фильма: «Кавказское правительство». Я пришел в архив, запросил съемки, которые имели отношение к 1917-1918 годам, но не имели четкой атрибуции и стал их просматривать. В конце концов кусочки из винегрета мне удалось собрать воедино.

Мальчишка в ушанке снят в декабре 1917 года в Петрограде во время подготовки к выборам в Учредительное собрание.Фото: кадр из фильма.

- Какова была вероятность, что удастся найти все куски?

- Нулевая. Для меня это был шок. Я рассчитывал определить какие-то фрагменты, но никак не мог ожидать, что фильм будет восстановлен полностью.

- Почему фильм такой важности был утерян?

- Думаю, во многом потому что в нем был Троцкий, которого в 1930-е было смертельно опасно вспоминать. Даже сам Вертов старался забыть этот фильм и теперь понятно, почему.

"Ленин не курил, поэтому не попал в кадр"

- Расскажите о фильме, что это за работа?

- Дзига Вертов был по нынешним меркам совсем мальчишкой 22 лет, когда получил работу над «Годовщиной революции». К тому моменту у него за плечами было всего три или четыре месяца работы: он заполнял канцелярские книги, принимал материал от операторов и только летом 1918 года начал самостоятельно монтировать киножурнал «Кинонеделя». Ему предстояло не только сделать фильм, но еще и смонтировать 50 копий для разных городов, вклеив в каждый фильм титры. Сохранились воспоминания: сидело 50 монтажниц за столами и он, словно гроссмейстер шахматной игры, ходил между столами и смотрел, чтобы куски пленки были склеены в определенной последовательности. Это совершенно необычный опыт, но режиссер-дебютант справился с этой задачей.

- Где показывали «Годовщину революции»?

- Фильм производил сильнейшее впечатление на зрителей. Его показывали прямо на улице и в специальных агитационных поездах. Эти поезда останавливались на разных станциях, люди приходили, могли пожаловаться представителям власти, которые тоже ехали в этом поезде. «Годовщину революции» показывали года два.

- Что важного сохранила эта пленка?

- Самое главное - это огромная галерея лиц, которые участвовали в революции и гражданской войне. Это первое советское правительство, это военные и даже поэты. Например, в фильме представлен Демьян Бедный. Мы видим живого Василия Ивановича Чапаева, видимо, это была его первая съемка осенью 1918 года, когда он был еще не комдив, а комбриг, но за его поимку восставшие чехи уже назначили 50 тысяч рублей.

Первая съемка Чапаева осенью 1918 годаФото: кадр из фильма

Конечно, в больших количествах представлен и сам Троцкий и посмотреть на него любопытно. Ленин был абсолютно прав, когда называл Троцкого позером: тот понимал силу визуальных образов, и легко заметить, с каким удовольствием позирует и какой он на самом деле киногеничный человек. Удивительно, что, например, Ленин в кинохронику революции не попал. И когда нам показывают руководителей октябрьского большевистского переворота, мы видим всего троих: Троцкого, Луначарского и Коллонтай. Это не случайно: операторы просто не смогли снять никого больше, потому что не могли работать в помещении без осветительных приборов и ловили тех, кто выйдет на улицу. Троцкий, например, курил, поэтому и попался хроникерам. А вот Ленин - не курил и в хронику не попал…

- А что можно сказать о простых людях, которых мы видим в огромных количествах?

- Это самые удивительные лица и фильм дает большую работу ученым самых разных направлений. Например, в толпах полным-полно людей, которые снимаются в шапках-ушанках. Но в современной истории принято считать, что шапки-ушанки появились после финской войны. Однако, как выясняется, это было не так и они появились до 17 года.

- Очень много мужчин в странных воротниках…

В досоветское время люди одевались в соответствии с социальными принадлежностями. Чиновники, гимназисты, военные и даже дворники имели свою форму одежды. Однако когда произошла революция, отменили все частные производства. Не было похоронных служб, поэтому вся страна была усеяна трупами, которые никто не хоронил. Не было государственной швейной промышленности, а частные были разорены. Если в 18 году мы видим в хронике, что люди очень прилично одеты, то в 1921 году они как бомжи в страшных обносках. Правда, бомжей нет в фильме, поскольку он заканчивается осенью 1918 года.

- Почему в фильме так много собак?

- Когда я показывал фильм за рубежом, меня тоже спрашивали о собаках и говорили, боже, это дух свободы. Но на самом деле, это никакой не дух свободы: собаки, скорее всего, сбежали из разоренных усадеб. Любопытно, я когда-то читал в воспоминаниях художника Коровина, что в 17-18 годах по улицам Москвы и Петербурга бродило огромное количество беспризорных собак. И вот, в фильме Вертова мы видим тому подтверждение.

Собака бегает во время парада Волынского полка в Петрограде, одного из первых перешедших на сторону революции в феврале 1917 года.Фото: кадр из фильма

- На кадрах мы видим толпы зевак. Кого больше в толпе: мужчин или женщин?

Гендерный состав толпы зависит от события. Есть кадры, когда в толпе больше женщин и детей (вспоминается трогательный кадр, как бабушка с бидончиком для молока и девочка, закутанная в платок, застыли, наблюдая за проезжающей броневой командой). В марте 1917 года в толпе очевидно, больше мужчин. Но, например, летом 1917 года, когда керенцы хоронили своих погибших - толпа женская. Очевидно, что в ситуации, когда нужно пожалеть - приходят женщины. А вот посмотреть на людей с оружием - мужчины.

"Люди в 1917 году испытывали абсолютное счастье"

- Странный эффект. Люди вообще-то редко хорошо сочетаются друг с другом, но на пленке они выглядят очень гармонично, как семейное фото.

Да, я тоже сделал подобное наблюдение. Кажется, что люди присутствующие в кадре объединены чем-то общим, но я думаю, это воздух революции, праздник непослушания, когда все от мала до велика высыпали на улицу и стали вести себя как дети, которые не понимаю, что происходят на самом деле. Они не знают, куда ходить, что делать, но видят, что произошло непонятное, удивительное событие, хотят быть его свидетелями и лезут в камеру. Есть фрагмент, когда камера едет сквозь толпу на Страстной площади в Москве, а люди поднимают детей, чтобы они попали в кадр. Они чувствуют, что попадут в историю и им это удалось.

- Но мы-то знаем, что участь их незавидна. Жизнь их вскоре пойдет кувырком. Есть ли ощущение грозы на пленке?

- Нет. Это удивительно, но в фильме я вижу квинтэссенцию счастья. Люди, попавшие в кадр - абсолютно счастливы. По ощущениям это очень похоже на август 1991 года, когда Руцкой вылетел в Форос. Мы шли с коллегами в Киноцентр, где тогда работали, и видели, как ликуют люди, как на наших глазах поймали милиционера и принялись подбрасывать в воздух… Со мной была женщина, фронтовичка, она сказала: Коля, я только один раз видела подобное. Это было 9 мая 1945 года. Представляете? Так вот то, что я вижу на пленке - очень похоже на то, что было в 1991 году. Это тотальная, бессмысленная эйфория по поводу перемен. Все были счастливы, думали, что что-то хорошее. Воздух свободы, разнузданность, отсутствие полицейских, перемены в правительстве, призрак счастья, заря свободы.

Чапаев и Демьян Бедный сняты у поезда в сентябре 1918 года.Фото: кадр из фильма

- Неужели люди не задумываются о том, что их ждет?

- Помните, в 1993 году вся Москва пошла смотреть как расстреливали парламент? Это было просто зрелище и люди не думали о нравственности. И я понимаю этих зевак. Оценивать процесс невозможно, как нельзя одновременно поднимать рояль за ножку и заниматься математическими вычислениями.

- Какие еще наблюдения можно сделать, основываясь на фильме?

Можно судить о погоде. Раньше кино снималось вручную, оператор крутил ручку. И можно заметить, что разные фрагменты фильма сняты с разной скоростью. Октябрьская революция, например, произошла в ноябре 1917 года, это самое темное время года, самый короткий световой день. Была низкая облачность и операторы, чтобы захватить как можно больше солнца, крутили ручку очень медленно. Вообще, фильм дает большое поле для работы синоптиков.

- Не нашли ли вы, пока работали в архиве еще какую-нибудь сенсацию?

- Сейчас я работаю над восстановлением еще одного фильма Вертова. Это его следующая большая работа, такой же огромный монтажный фильм «История гражданской войны» (1921). Понимаю, что так повезти, как повезло с "Годовщиной революции" - уже не может, такое чудо случается раз в жизни. Но кое-какие-материалы извлечь из архивов, думаю, можно.