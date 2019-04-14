Евгения Медведева: "Я сейчас почти не катаюсь и еще долго не смогу прыгать"

В субботу, 13 апреля, перед своими фанатами в Москве предстала фигуристка Евгения Медведева. Спортсменка показалась на встрече с болельщиками, которую организовал один из ее спонсоров, с которым у нее официальный контракт. Вход на нее был исключительно через регистрацию, но она быстро завершилась из-за того, что закончились места. Но пришедшие на разговор с Медведевой фанаты активно постили в соцсетях и вели видеотрансляции откровений своей любимицы. Еще до появления перед публикой в несколько сотен человек Медведева стала выкладывать фотографии в сториз из своей гримерки, распаляя интерес болельщиков. И в конце концов вышла к народу под бурные аплодисменты.

Это произошло примерно в одно время с последними выступлениями на командном чемпионате мира по фигурному катанию. И объектом внимания Жени была ее подруга - Елизавета Туктамышева. На командном ЧМ Лиза выиграла произвольную программу, а до этого "Туктик" и Женя катались вместе на серии ледовых шоу в Японии, где невероятно тепло общались за пределами льда.

- Да, перед выходом к вам я посмотрела прокат Лизы Туктамышевой, - сказала Евгения Медведева чуть позже и после этой фразы сорвала бурю оваций со стороны фанатов.

А после паузы добавила:

- Она молодец. Я очень рада за нее.

И это при том, что именно в битве Евгении Медведевой и Елизаветы Туктамышевой решилась в этом сезоне судьба третьего места в сборной России на чемпионат мира по фигурному катанию 2019. Но Женя и Лиза доказали - соперничество на льду не мешает хорошему общению в обыденной жизни.

Медведева общалась примерно час с болельщиками, повторив немало уже сказанных ранее известных тезисов. Но поведала и нечто новое.

К примеру - новые более сложные элементы в программе. Со следующего сезона во взрослый возраст переходят три фигуристки, которые являются воспитанницами Этери Тутберидзе. И они поневоле совершат революцию в фигурном катании - Александра Трусова, Анна Щербакова и Алена Косторная свободно владеют прыжками в четыре оборота и теперь все те, кто до этого находился в топе мирового катания должны будут "нагонять" мегаталантливых спортсменок. Готова к этому вызову и Женя:

- Четверные прыжки мне даются проще, чем тройной сальхов? Это абсолютная правда. Я пробовала исполнить тройной аксель со страховкой. Попробовала два раза, потом ко мне подошли тренеры и сказали: «Учи лучше свой четверной сальхов, а сюда даже и не лезь». Но, возможно, все со временем поменяется.

Чемпионат мира по фигурному катанию по-своему тяжело дался Медведевой, которая каталась там с травмой. И у этой "жертвы" есть свои последствия. Евгения Медведева в начале апреля - не тренируется и практически не катается на льду. И ей пока что сложно даже делать прыжки:

- На чемпионате мира я выступала с травмой, мне до сих пор нельзя прыгать. Сейчас я практически не катаюсь, и довольно долгое время еще нельзя будет прыгать.

В Москве я морально отдыхаю, вижусь с друзьями. Приходится встречаться даже ночью. Ничего особенного, гуляем, ходим в кафе.

Евгения Медведева рассказала и о своем графике тренировок в Канаде. Буквально во всех деталях. В частности, Женя сказала, что не может появиться на тренировке в 8 часов утра и поэтому по согласованию с наставниками на первую тренировку выходит только ближе к полудню:

- Брайан Орсер и Трэйси Уилсон изначально мне предложили тренировку в 8:25. Мол, можешь прийти и поскользить немного, попрыгать. Я пришла два раза и сказала: «Нет!» Мне лучше остаться после тренировок на дополнительный лед. Так что первая тренировка в 11:45. Мне очень важно высыпаться, в противном случае я начинаю тупить на занятиях. В 11 вечера я ложусь спать, в 9 встаю. Сама себе завидую, да.

Когда же Медведева просыпается, то начинает день с завтрака и после этого может остаться даже на три дополнительных тренировки:

- Как просыпаюсь, иду на кухню, пью воду, готовлю завтрак. На голодный желудок жить не могу! Начинаю с тренажерного зала, там могу хоть на голове стоять. Дальше две тренировки в «Крикет клабе». Могу на одну, две дополнительных тренировки остаться. Три, если заклинит. Потом возвращаюсь в тренажерный зал, беговую дорожку. И домой спать. И так каждый день.

После выигрыша бронзовой медали на чемпионате мира 2019 Евгения Медведева призналась, что стала веганом. И сменила рацион питания. Однако сейчас у нее травма, ей необходимо восстанавливаться и по этой причине она смягчила для себя правила питания:

- Я изменила питание, хотя кардинальных перемен не было. Перед чемпионатом мира я была строгим веганом. Сейчас у меня травма, и я вынуждена есть рыбу, чтобы восстановиться, но не ем молочные продукты и мясо. Сейчас я не могу бегать, поэтому мне просто стыдно. Раньше не следила за своим питанием совсем.

Напомним, что в этом сезоне Евгения Медведева стала выступать под началом нового тренера. Прошлым летом она ушла от Этери Тутберидзе к канадскому специалисту Брайану Орсеру. В активе Медведевой - две победы на чемпионатах мира 2016 и 2017 годов, два серебра Олимпиады 2018 и бронза чемпионата мира 2019 года.