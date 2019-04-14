Биатлонист Александр Логинов признался, что играет в футбол в любительской команде

Лучший биатлонист сборной России Александр Логинов в отпуск приехал к себе на родну землю в Саратов. И для своих болельщиков организовал встречу. В этом сезоне Логинов намеренно отказывался от большого общения с журналистами, поскольку все неизбежно скатывалось в тему его допинг-случая.

Однако же в Саратове Логинов был предельно откровенным с болельщиками, рассказав про любимую еду, занятия вне биатлона и самые яркие впечатления от минувшего сезона. По итогам которого Логинов стал вторым в общем зачете Кубка мира.

- Вы как оцениваете сезон?

- Я сказал, что если бы был в топ-15, то это был бы хороший сезон. Но и не выиграл его в итоге, есть к чему стремиться. А так что - четыре с плюсом, не идеально.

- Как вам Америка, в которой вы впервые побывали?

- Меня там всё впечатлило, я удивлялся всему. Я не пожалел о поездке, увидел надпись "Hollywood", когда летели в самолете. И нам это подсказала стюардесса, сказала куда смотреть при заходе на посадку. В Канаде же огромные машины - они по дорогам едут размеренно.

- На чемпионате мира у вас был "сюрприз", когда вы уехали третьим на финише.

- Тут, когда после подъема сказали что 20 секунд отрыва, то уже "отлегло". Я же когда еще разминался по ходу эстафеты, то мне Дима Малышко передает этап, а уже потом сказал. Что у него первая мысль: "Блин, вот лишь бы не четвертый на финише!".

- Как относишься к индивидуальной подготовке?

- Если это кому-то подходит, то он должен так готовиться. Лично мне нужен элемент конкуренции в подготовке, особенно в стрельбе. Должен быть человек, за кем можно подтянуться. Например, Антон Бабиков для меня отличный спарринг-партнер по функциональной подготовке. А вот уже Алексей Волков - сильный стрелок.

- Почему сборной не хватает инвентаря? На лыжах Мироновой бегут мальчики, например.

- Да, мы действительно прикрываем друг друга. Например, если у Малышко едут две пары, то он поделится. На самом деле хорошие лыжи найти - очень тяжело. Есть топ лыж, которые раздаются среди топовых спортсменов. Я, конечно, надеюсь, что в этом году буду в этом топе. Очень важна структура лыж. У меня 36 пар лыж, все разных структур, и бывает, что из них может ни одна не ехать так хорошо, как топовая пара Йоханнеса.

- Мало кто знает, но вы в футбол играете. За какой любительский футбольный клуб играете?

- ФК "Родина". Я очень аккуратный игрок, я сам понимаю, что иду на риск, потому что возможны травмы, но стараюсь аккуратно.

- Какие позиции занимаете?

- Больше полузащитник и нападение.

- Как называется ваша техника подъема в гору?

- Это прыжковая техника. Прыжки в гору. Откуда эта техника? Отчасти смотрел на Бьорндалена в детстве. Я понимаю, какая у меня форма по этим прыжкам: если не могу прыгать, то значит не восстановился, форма плохая.

- Как вы считаете, необходима ли работа диетолога, спортивного психолога?

- Лично мне нет, но некоторым это может быть пригодилось бы.

- Самые выдающиеся спортсмены в биатлоне, на твой взгляд?

- Бьорндален однозначно. Настя Кузьмина, если из новейших. То, как она умеет подводиться к главным стартам сезона - впечатляет. Никто так не может. Но она не выиграла Большой хрустальный глобус.

- Есть ли предпочтения в еде?

- Люблю жирную пищу. Но вообще всё люблю - картошку жареную, салат "Оливье", естественно.

- Сейчас все спортсмены отдыхают на морях, а вы вот в Саратове..

- Честно, хотелось бы. Но в этом году вряд ли. Сейчас вот улетаю на Камчатку.

- Были ли какие-то смешные ситуации в сборной?

- Перед Олимпиадой в Сочи нам сказали, что нужно подольше остаться на сборах и не ехать в Москву получать экипировку. И мы прямиком полетели в Сочи, не заезжая в столицу на экипировку. И вот нам привезли форму уже туда, раскрываем пакеты, а она оказалась нам слишком большой.

- А почему там, где весело - там Гараничев?

- Да на самом деле много курьезных случаев со всеми, просто в этом году так преподнесли. Латыпов тоже на 25 секунд опоздал на старт в Поклюке, но об этом никто даже не говорит, потому что ведь Женя на старт опоздал.

- А есть ли у вас какой-то страх?

- Нет такого. Но, может быть, змеи. Не то, чтобы я боюсь змей, просто они мне неприятны.

- Пробовали ли спортивную стрельбу по тарелочкам?

- Это другой вид спорта, там другая техника стрельбы, не уверен что попаду. Но я бы попробовал.