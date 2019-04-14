Фильм «Братство» выводе войск из Афганистана покажут в мае

Война в Афганистане унесла тысячи жизней наших бойцов и десятки тысяч жизней жителей страны, которой мы с 1979-го по 1989 годы «оказывали интернациональную помощь».

Бывший глава ФСБ и депутат Госдумы нескольких созывов Николай Ковалёв, которого не стало 9 дней назад, выполнял в этой неспокойной южной республике государственные задания особой важности. А спустя годы предложил основу для сценария фильма Павла Лунгина. Опираясь на то, что видел и пережил сам.

И фильм о последних, очень тревожных месяцах перед выводом советских войск из ДРА вышел жёстким, местами жестоким. Настолько, что сенатор Игорь Морозов также выполнявший воинский долг в далекой стране, выступил против премьеры фильма в праздничные майские дни — а именно в День победы. Ну, а бывший командующий 40-й армией генерал Борис Громов, который на броне последним покинул Афган 15 февраля 1989-го, предложил Министерству культуры не спешить с выдачей данной картине прокатного удостоверения.

Однако глава Минкульта Владимир Мединский, посмотревший кино вместе с его создателем Павлом Лунгиным и рядом ветеранов-афганцев, подтвердил, что «Братство» выйдет на экраны страны. Но не 9 мая, как планировалось изначально, а либо накануне, либо после Дня победы.

Это компромиссное решение, наверное, должно устроить если не всех спорщиков, то большинство из них.

Фильм "БРАТСТВО" (2019) - Трейлер.

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