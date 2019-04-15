Пугачева рассказала о себе цитатами из собственных песен

Все знают, что интервью Алла Пугачева давать не любит, а если и говорит с журналистами, то далеко не всегда в этих разговорах бывает до конца откровенна. Артисты любят повторять: «Я общаюсь с публикой с помощью своего творчества!». И, как нам кажется, Пугачева, будучи артисткой поистине великой, в своих многочисленных шлягерах куда откровеннее, чем в стандартных интервью. Так почему бы не поискать ответы на все вопросы в ее песнях?

- Алла Борисовна, вы можете сказать, что в вашей жизни сейчас на самом деле все хорошо?

- Кто, не знаю, распускает слухи зря, что живу я без печалей и забот, что на свете всех удачливее я и всегда и во всем мне везет...

alla_orfey Отличное настроение сегодня.Весь день "валяла дурака"

- Что вы говорите себе каждое утро, глядя в зеркало?

- Не привыкать тебе, Примадонна, к роли страшной и простой - быть звездой.

- Что бы вы посоветовали тем молодым артистам, которые мечтают побыстрее добиться популярности?

- Судьба нам долю лучшую не может сразу дать, везение - дело случая, который надо ждать. Ценой нелегкой счастье достаться нам должно, иначе не обрадует оно.

alla_orfey От радости сердечко тает,мой муж сегодня прилетает

- О чем вы просите высшие силы?

- Не приведи, судьба, на склоне дней мне пережить родных своих детей...

- Не жалеете о том, что на протяжении стольких лет продолжаете работать? Ведь давно уже можно было бы ничего не делать и жить в свое удовольствие...

- Жизнь правильно устроена, и, в общем, не беда, что все на свете стоит нам терпения и труда. Ценой нелегкой счастье достаться нам должно, иначе б счастьем не было оно.

- Вы остаетесь певицей номер один на протяжении десятилетий. Почему другим это не удается?

- Звезды сгорают, не долетают до берегов земных. Как золотые свечи, растают звездные песни их.

- Какие желания вы до сих пор не смогли реализовать?

- Может быть, хочу улететь я с тобой желтой осенней листвой, птицей за синей мечтой...

- О чем вы жалеете?

- Как это странно происходит, как в море парусник уходит, так постепенно и проходят наши мечты...

- Что в первую очередь объединяет вас с вашим супругом?

- У нас одна - да-да, одна! - святая к музыке любовь.

maxgalkinru Пугачева не раз заявляла - чтобы о ней говорили, всегда нужен скандал

- Что такое, по-вашему, настоящее чувство?

- Кто влюблен, кто влюблен, кто влюблен и всерьез cвою жизнь для тебя превратил в цветы.

- Говорят, вы обладаете даром предвидения. Как вам с этим живется?

- Хорошо тому, кто знает, как опасен в океане айсберг встречным кораблям.

- Если вдруг читаете какую-то глупость о себе в прессе или интернете, как реагируете?

- Испила чашу я до дна, есть предел моим мукам! Все знают - в гневе я страшна!

- Дать большой юбилейный концерт - это ваша идея или это поклонники завалили вас просьбами вернуться на сцену?

- Я приглашения не жду! Если я так решила, сама я к вам сейчас приду!

- Собираетесь ли вы после юбилейного концерта как-то продолжить праздник, может быть, где-то в уютном месте, в компании друзей?

- Сколько можно петь и танцевать, а? Завтра в полседьмого мне вставать!

- Каких еще сюрпризов стоит ждать от вас зрителям?

- То ли еще будет - ой-ой-ой!

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