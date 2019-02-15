Пугачева позвала на свой юбилей только Киркорова

15 апреля Алле Пугачевой исполнится 70 лет. А 17 апреля певица вернется на один вечер на сцену ради юбилейного концерта в Кремлевском дворце.

Говорят, что программа будет новая — очень много свежих песен, которые поклонники Примадонны ранее не слышали. Часть из них написал песенник Алексей Малахов, автор пугачевской «Копеечки».

В зале будет «живой» звук, поэтому с осени звезда репетирует со своими музыкантами.

Когда открылась продажа билетов, фанаты АБ за один день раскупили приглашения на ее шоу. Правда, некоторой частью билетов завладели перекупщики и продают места в партер аж за 300 тысяч рублей. Скорее всего, фальшивые.

17 апреля певица вернется на один вечер на сцену ради юбилейного концерта в Кремлевском дворцеФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Из-за того, что билеты на концерт Пугачевой невозможно достать, многие коллеги Аллы Борисовны уже сейчас пытаются попасть в ограниченный звездный список гостей ее юбилея.

Так бывший зять Аллы Владимир Пресняков, которого она ласково называет «сынок», посетовал журналистам, что родственница пока не позвала его на свой концерт.

А вот Филипп Киркоров признался «акулам пера», что находится в списке приглашенных счастливчиков.

- Все-таки мы были вместе более 10 лет, - объяснил папарацци король российской поп-сцены и по совместительству бывший муж Аллы Пугачевой.

- Алла Борисовна— непредсказуемая. Может за день до вечера позвонить или вообще не приглашать, мол, придут сами, если узнают, - рассказал о характере своей музы стилист Пугачевой Алишер.

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