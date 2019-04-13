Что телеканалы приготовили к юбилею Примадонны

Начало рабочей недели - не лучшее время для шумных гуляний, а юбилей Аллы Борисовны выпал как раз на понедельник. Видимо, поэтому телеканалы решили сгрузить посвященные Примадонне программы на выходные, закрыв глаза на всем известную примету, согласно которой заранее отмечать день рождения не рекомендуется. Зато зрители увидят все телеподарки не урывками в рабочих перекурах, а в комфортной домашней обстановке.

13-е ТОЖЕ СЛАВНЫЙ ДЕНЬ

Те, кто готов в субботу, 13 апреля, проснуться пораньше, могут начать день с просмотров документальных фильмов о певице - «А знаешь, все еще будет...» (Первый канал, 10.15), «И это все о ней» (Первый, 11.15). Ближе к вечеру нас ждут концерт Пугачевой (Первый, 16.50) и спецвыпуск программы «Секрет на миллион» (НТВ, 17.00), в котором на вопросы ведущей Леры Кудрявцевой будут отвечать люди из близкого окружения артистки - бывшая сватья Пугачевой Елена Преснякова, экс-супруг Миколас Орбакас, жена одного из главных композиторов певицы - Игоря Николаева - Юлия Проскурякова и многие другие.

Благодаря документальному фильму «Максим Галкин. Моя жена - Алла Пугачева» мы узнаем о частной жизни звездных супругов и их детей Лизы и Гарри. Фото: maxgalkinru/instagram.com

Один из фаворитов Аллы Борисовны Сергей Челобанов вспомнит о том, как она однажды рядом с ним чуть не погибла, а жители деревни Грязь, в которой расположен знаменитый замок Максима Галкина, расскажут, какова Алла Борисовна в качестве соседки.

Нельзя оставить без внимания и еще один любопытный проект, который также выйдет в эфир в субботу, - документальный фильм «Максим Галкин. Моя жена - Алла Пугачева» (Первый, 18.30). Картина, основанная на семейных видео, которые снимает для соцсетей Максим, позволит зрителям узнать о том, что представляет собой частная жизнь звездной пары. В необычном ракурсе предстанет перед нами и многочисленная родня Примадонны - Лиза и Гарри Галкины, Кристина Орбакайте, Никита Пресняков, Дени Байсаров, Клавдия Земцова, Владимир Пресняков.

...ШОУ ДОЛЖНО ПРОДОЛЖАТЬСЯ!

14 апреля предпраздничный марафон продолжится - «Россия» порадует концертом «С днем рождения, Алла!» (11.20), Первый канал тоже предложит много музыки в рамках большого юбилейного шоу певицы (18.35), ну а НТВ пригласит ознакомиться с телеверсией прямой линии Аллы Борисовны и Максима Галкина с народом (22.40).

Первый муж Пугачевой Миколас Орбакас в студии программы «Секрет на миллион» будет предельно откровенен. Фото: НТВ

Наиболее интересным в этот день выглядит премьерный проект «Откровения мужчин Примадонны» («Россия 1», 14.25), название которого не должно вводить зрителей в заблуждение, - речь здесь пойдет не только о мужьях и возлюбленных виновницы торжества. Друзья, коллеги - словом, все те представители сильного пола, без которых не состоялся бы феномен по имени Алла Пугачева, - будут рассуждать о том, почему именно эта удивительная женщина стала в нашей стране певицей номер один. Раймонд Паулс, Александр Зацепин, Илья Резник, Александр Стефанович - это лишь немногие из тех, кого мы услышим в этой программе.

Кстати, сама Алла Борисовна также поделится своими мыслями о том, какова роль мужчин в ее уникальной карьере.