Пугачева объяснила, почему считает себя королевой плебеев

15 апреля «женщина, которая поёт» отмечает в кругу семьи 70-летие.

А уже 17 апреля на сцене Кремлевского дворца Алла Борисовна покажет свою новую концертную программу.

alla_orfey Пусть всегда будет МАМА,пусть всегда будем МЫ.

Банкет в честь 70-летия звезды запланирован на 20 апреля в одном из ресторанов Аркадия Новикова.

Перед юбилеем Пугачева репетирует свое новое шоу в павильонах Главкино и снимается для ток-шоу «Пусть говорят», в котором появятся не только ее коллеги по сцене, но и почти вся семья певицы.

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Алла Борисовна впервые расскажет, как ей удалось стать Примадонной российской сцены. Хотя сама она себя Примадонной не считает. Ей приятнее звание «королевы плебеев». Об этом Пугачева рассказала во время нашей давней беседы.

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Как оказалось, артистка с самого начала стремилась быть любимой миллионами, а не модной столичной тусовкой.

- Беда многих наших исполнителей в том, что, работая в клубах, они начинают считать себя исключительными, избранными – только потому, что клуб набит битком, - отметила Пугачева. - Но дело-то в том, что, приезжая в какой-нибудь город на гастроли, они не собирают залы! И когда в зале на 2000 мест видят всего 15 человек, очень удивляются: «Как же так? Мне говорили, что я самый клёвый, что я просто сумасшедший артист!» Наступает недоумение. Меня это не устраивает. Я не хочу быть нужной только нескольким избранным людям, которые считают себя «стильными». У меня свой стиль: я – королева плебеев! Это, казалось бы, очень обидно, а я этим гордилась и горжусь. Людей у нас всегда считали плебеями, а если разобраться, то именно они – наши люди – и есть короли. Во завернула, а?!

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