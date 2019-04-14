2019-04-14T19:35:03+03:00
Происшествия

«Тренер прыгнул в соперника двумя ногами»: В Москве на матче по водному поло две команды устроили бои без правил

По словам очевидцев, все началось с нападения на 16-летнего спортсмена [видео]
Александр РОГОЗА@rogozavr
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Тренер по водному поло повторил прыжок Хабиба в толпу после боя с Конором МакгрегоромТренер по водному поло повторил прыжок Хабиба в толпу после боя с Конором МакгрегоромФото: кадр с видео
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Видео потасовки двух российских ватерпольных команд в эти выходные стало хитом соцсетей.

В Москве встречались «Москвич» и «Казань». Это второй дивизион чемпионата России. Решающие матчи. Плей-офф, матчи на вылет. В какой-то момент эмоции у всех начали зашкаливать. Мяч летает над бассейном, команда в атаке. Вдруг «с берега» тренер «Казани» начинает что-то кричать игроку соперников. Матом. Игра останавливается. Начинается перебранка. Затем ватерполист (которого обругали) хватает мяч и замахивается, чтобы швырнуть в тренера соперников. Того пытается закрыть собой женщина-судья. Мяч летит ей в область живота. И тут тренер вдруг бросается в бассейн сам. Не просто ныряет, а как боец боев без правил двумя ногами - метится оппоненту точно в голову. (Если вы видели прыжок Хабиба в толпу после боя с Конором Макгрегором за чемпионский пояс UFC - вот так оно примерно и выглядело). Тот в самый последний момент успевает нырнуть под воду и смягчить удар. После этого в драку включились уже игроки обеих команд. Тренеру прилетает кулаком по лицу. Кого-то начинают топить... В общем, заварушка, как в кино.

Тренер по водному поло спровоцировал массовую драку в бассейне.

И что это было?!

- За кадром остался момент, когда игрок «Москвича» в игре нанес акцентированный удар 17-летнему игроку «Казани» по голове, - рассказал «Комсомольской Правде» глава комитета по работе с федеральными органами власти Национальной ватерпольной ассоциации Леонид Трусов. - Поэтому тренер команды из Татарстана и начал кричать. Но то, что в итоге произошло - это вопиющий случай. В этой ситуации нет правых.

Игрок одного из московских ватерпольных клубов объяснил корреспонденту «КП», что во время матчей достаточно неприятных моментов, когда соперники упражняются в грязной игре. «Во время борьбы за мяч один спортсмен может схватить другого за плавки, намотав на кулак и рвануть вниз, подтопив. Или во время заплыва опять-таки за мячом нанести резкий удар оппоненту в область уха или по скуле. Если все это происходит в динамике и под водой, судьи такое никогда не увидят».

Стоит отметить, что камеры устанавливают под водой для контроля нарушений только на крупных международных соревнованиях - чемпионатах мира или Олимпийских играх.

leonidtrusovleonidtrusov
Обычный матч по водному поло в России VS Бой за титул Чемпиона мира в UFC. #ufcfightnight #khabibtime #waterpolo #wp #ufcrussia #ufc @ufcrussia @ufc @ruswaterpolo
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- К сожалению, есть спортсмены, которые играют грязно, - соглашается Леонид Трусов. - Возможно, и здесь задача была в том, чтобы вывести соперника из себя, заставить его грубо ответить открыто - чтобы увидели судьи. За такое в водном поло могут удалить без права замены. В отличие от хоккея, у нас нет правила, что удаленный игрок через какое-то время возвращается, нет, команда до конца матча будет играть в меньшинстве.

По словам Трусова, в ближайшее время в Национальной ватерпольной ассоциации пройдет заседание, на котором будет обсуждаться этот инцидент. Скорее всего, игрок «Москвича», ударивший соперника, и прыгнувший в бассейн тренер «Казани» будут дисквалифицированы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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