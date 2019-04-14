"По-моему, тoпик лишний": Пресняков оценил cексуальный наряд Подольской

Наталья Подольская в очередной раз продемонстрировала идеальную фигуру. От комментария в адрес любимой супруги не удержался Владимир Пресняков. Певец посчитал топик в концертном костюме артистки лишним.

Наталья Подольская предстала в концертном наряде, выгодно подчеркивающем ее стройную фигуру и длинные ноги. Певица надела блестящий костюм, который состоял из обтягивающих шортиков и топика. Образ дополнили черные босоножки на высоком каблуке.

Сексуальный наряд 36-летней артистки оценили не только поклонники, но и супруг Натальи. Владимир Пресняков посчитал, что верхняя часть наряда на возлюбленной лишняя. "Любимая, по-моему, тoпик лишний". - написал комментарий под фото жены популярный исполнитель.

nataliapodolskaya Мы начинаем очень скоро. Я готова

Владимир Пресняков и Наталья Подольская не раз рассказывали, что даже по истечении многих лет семейной жизни продолжают признаваться друг другу в любви. "Когда мы познакомились с Наташей, я стал задыхаться. Потом кто-то как будто ударил меня сковородкой по башке! Но за спиной естественно никто не стоял. Удар пришелся сверху, наверняка от ангела. Это была любовь!", - рассказывал Владимир Пресняков в одном из интервью.

Влюбленные расписались в Грибоедовском загсе, а продолжили праздник на теплоходе, где устроили красивую вечеринку для друзей. 5 июня 2015 года у пары родился сын Артем.