2019-04-14T20:28:00+03:00
Звезды

"По-моему, тoпик лишний": Пресняков оценил cексуальный наряд Подольской

Певица в блестящем костюме произвела фурор
Ольга ЛИБГАРДТ
Поделиться:
Владимир Пресняков и Наталья Подольская продолжают признаваться друг другу в любвиВладимир Пресняков и Наталья Подольская продолжают признаваться друг другу в любвиФото: Instagram.com
Изменить размер текста:

Наталья Подольская в очередной раз продемонстрировала идеальную фигуру. От комментария в адрес любимой супруги не удержался Владимир Пресняков. Певец посчитал топик в концертном костюме артистки лишним.

Наталья Подольская предстала в концертном наряде, выгодно подчеркивающем ее стройную фигуру и длинные ноги. Певица надела блестящий костюм, который состоял из обтягивающих шортиков и топика. Образ дополнили черные босоножки на высоком каблуке.

Сексуальный наряд 36-летней артистки оценили не только поклонники, но и супруг Натальи. Владимир Пресняков посчитал, что верхняя часть наряда на возлюбленной лишняя. "Любимая, по-моему, тoпик лишний". - написал комментарий под фото жены популярный исполнитель.

nataliapodolskayanataliapodolskaya
Мы начинаем очень скоро. Я готова
7347 отметок «Нравится»99 комментариевInstagram

Владимир Пресняков и Наталья Подольская не раз рассказывали, что даже по истечении многих лет семейной жизни продолжают признаваться друг другу в любви. "Когда мы познакомились с Наташей, я стал задыхаться. Потом кто-то как будто ударил меня сковородкой по башке! Но за спиной естественно никто не стоял. Удар пришелся сверху, наверняка от ангела. Это была любовь!", - рассказывал Владимир Пресняков в одном из интервью.

Влюбленные расписались в Грибоедовском загсе, а продолжили праздник на теплоходе, где устроили красивую вечеринку для друзей. 5 июня 2015 года у пары родился сын Артем.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Новости 24
Орешкин указал на причины отставания от цели по инвестициям
Россияне рассказали, какую сумму готовы потратить на летний отпуск
Украинские силовики устроили перестрелку с боевиками «Правого сектора»* в Донбассе
Автоэксперты назвали самые доступные кроссоверы на российском рынке
Сенатор США призвал изучить идею применения военной силы для доставки помощи в Венесуэлу
Порошенко объяснил изображение Путина на агитационных билбордах
Чубайс не обижается, что рыжих котов называют его фамилией
В штабе Зеленского объяснили, почему он не пришел на дебаты на стадион
Ассанж готов сотрудничать со шведским следствием, если его дело возобновят
Самая дорогая картина мира может оказаться подделкой
Новак и Ушаков считают, что весь мир уже устал от санкций
Чубайс прокомментировал фразу «во всем виноват Чубайс»