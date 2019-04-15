Венесуэльцы спустились с гор, чтобы отпраздновать Вербное воскресенье

Венесуэла является традиционно католической страной, поэтому даже политические дрязги и бытовые неурядицы отступают перед лицом надвигающегося праздника Пасхи. А перед Страстной седмицей следует Вербное воскресенье, которое в тропических странах отмечают также, как и древние христиане — с помощью листьев пальмы. Официально этот праздник называется Вход Господень в Иерусалим, во время которого вспоминается въезд Иисуса в столицу римской провинции Иудеи, где народ встречает его, выкладывая пальмовые ветви на дорогу.

Все возрасты покорны этой доброй традицииФото: Антон ФОКИН (собкор КП в Венесуэле)

В столице Боливарианской Республики в районе Чакао для этого существует даже специальная церемония, называемая спуск сборщиков пальмы («пальмерос»). В пятницу утром жители Каракаса поднимаются пешком на соседнюю гору Авила и до утра субботы рубят листья и ветки пальмы, чтобы на следующий день во время торжественной процессии принести их своим семьям.

Традиция эта ведет свою историю еще с 1770-х годов, когда один из местных священников решил вымолить у Бога помощи в борьбе с эпидемией желтой лихорадки, бушевавшей в Чакао. Он попросил своих прихожан подняться на Авилу, чтобы собирать пальмовые листья перед Вербным воскресеньем. После трех дней «паломники» вернулись с полными охапками, и в их семьях выздоровели все больные.

Вербное воскресенье в тропических странах отмечают не с вербой, а с листьями пальмыФото: Антон ФОКИН (собкор КП в Венесуэле)

На гору отправляется и стар и млад. Самым юным участникам по 4-5 лет, а некоторым «ветеранам» больше 80. Во многом эта традиция передается по наследству. Как рассказал «КП» один из «пальмеросов», он начал ходить за листьями еще вместе со своим дедушкой.

Живым свидетельством того, что все возрасты покорны этой доброй традиции является Рамон Дельгадо, возглавляющий в этом году всю процессию. Это уже 75-й «поход за пальмой» для господина Дельгадо, и он стал для многих участвующих в сборе настоящим олицетворением всего движения. Все родственники «ветерана» были «пальмеросами», поэтому такие ежегодные «прогулки» для него являются отчасти семейной традицией.

Это уже 75-й «поход за пальмой» для господина ДельгадоФото: Антон ФОКИН (собкор КП в Венесуэле)

Подняться на Авилу не так-то просто, но еще сложнее провести ночь, ведь погода (по местным меркам) бывает весьма холодной. Если раньше «пальмеросы» могли жечь костры и согреваться традиционным супом и настойками, то последние несколько лет в парке запрещено разжигать огонь и пить алкоголь.

Но спуск это не только простой «марш» сборщиков, но и настоящий «карнавал», который привлекает тысячи зрителей. На каждой остановке «пальмерос» встречают разные «гости». Чего тут только нет! Музыканты, хоры, представители других религиозных общин. В конце процессии сборщики уже идут в сопровождении оркестра и танцоров, не считая тысяч зрителей.

Политические дрязги отступают перед лицом надвигающегося праздника ПасхиФото: Алексей ФОКИН

В этом году «пальмеросы» принесли 750 веток пальмы, которые издалека похожи на початки кукурузы. Все они крепко связываются, и каждый участник берет столько, сколько может унести. Детям достаются стебли потоньше, а самые сильные взрослые взваливают себе на плечи настоящие «дубины».

Финальной точкой всей процессии является церковь Святого Иосифа. Там «пальмеросов» окропляет святой водой священник. Потом эти листья будут благословляться за литургией в воскресенье. Некоторые верующие просто хранят их у себя, а часть прихожан плетет из листьев кресты и украшает ими свои дома.

В конце процессии «пальмеросы» идут в сопровождении оркестра и танцоровФото: Антон ФОКИН (собкор КП в Венесуэле)

Но «пальмеросы» не просто собираются раз в год, а создали свою собственную неправительственную организацию. В непраздничную пору они занимаются помощью егерям, следящим за парком Варайро Репано, расположенным на горе Авила, и организуют различные культурные мероприятия в родном районе Чакао. Сейчас значительная часть их усилий посвящена высаживанию новых деревьев на Авиле, для чего она создали свой собственный виварий.

В прошлом году венесуэльцы «подали» заявку в ЮНЕСКО, чтобы их традицию признали частью нематериального культурного наследия человечества. Посмотрим, удастся ли Каракасу сделать это, но интересно, что в последнее время «паьлмеросы» стали появляться и в других регионах Венесуэлы. Например в Фальконе и на острове Маргарита.