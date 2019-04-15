Мифы о каршеринге: заставят ли платить за чужие повреждения и ждать ли подорожания аренды

Несколько дней назад я первый раз припарковался в своем дворе за деньги. Приехал на машине вечером, свободных мест, как водится, не было. Только большая красная Mazda из каршеринга, брошенная наискось, занимала пятачок на два авто.

Я на своем Opel остановился рядом, быстренько арендовал Mazda через приложение на телефоне, перепарковал японку аккуратно (так, чтобы она занимала не два места, а одно) и встал на освободившееся пространство рядом с иномаркой.

Судя по отчету, на все про все у меня ушло 42 секунды. За быстрый прокат и парковку во дворе я отдал 9 рублей.

Написал об этом нестандартном опыте в интернете и получил вал комментариев от автомобилистов. Чего мне только не предлагали: побить в Mazda стекла, побить водителя за кривую парковку, украсть номера. Как оказалось, в интернете вообще много претензий к каршерингу. Я решил разобрать самые популярные страшилки, связанные с быстрым прокатом.

Миф № 1

Каршеринг ворует парковочные места

Год назад по интернету гуляли фото прокатных машин, которым в Одинцове побили стекла и порезали шины. Тогда писали, что это местные жители борются за парковку у дома. Вроде как авто из каршеринга подолгу стоят без движения и занимают места.

Сейчас так больше не делают, но мнение, что машины каршеринга воруют стоянки, сохранилось.

Так ли это на самом деле?

По данным Департамента транспорта, в столице, без учета Новой Москвы, есть 3,3 млн машино-мест. Автомобилей каршеринга сейчас 19 тысяч, если все они разом будут стоять, то займут 0,57% от всех парковок. В реальности меньше, потому что минимум четверть находится в движении.

- В среднем каждым автомобилем каршеринга в день пользуются 5 - 6 человек, - рассказал «КП» основатель портала про сервис быстрой аренды truesharing.ru Юрий Николаев. - Но разные машины имеют похожую окраску, поэтому людям кажется, что один и тот же автомобиль подолгу стоит на месте.

Реальная проблема в том, что машины каршеринга по городу расположены неравномерно. Где-то их нет вообще, а где-то они занимают всю парковку. У быстрого проката тоже есть своя маятниковая миграция: днем большая часть авто в центре, а ночью - в спальных районах.

Кстати, каршеринговые компании уже начали реагировать на недовольство автомобилистов. Некоторые сервисы не дают закончить поездку, если машина стоит во дворе. Клиенту надо выехать на улицу и встать у тротуара.

- Вези меня, каршеринг, по гулкой мостовой!..Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Миф № 2

Прокат мешает движению

Еще одна страшилка: авто из каршеринга паркуют бог знает как, арендные машины перекрывают проезд. Сам с этим столкнулся - ведь та Mazda занимала в два раза больше места, чем реально было нужно.

Проблема такая есть, и бороться с ней можно по-разному. Где-то нерадивых пользователей каршеринга просто бьют. По интернету гуляют посты и видео с народными расправами, которые устраивают автомобилистам, регулярно перекрывающим дорогу.

Я к рукоприкладству никого не призываю, есть более цивилизованные способы. Для начала можно позвонить в службу поддержки компании каршеринга и пожаловаться на припаркованное авто.

Бывает, что с клиентом связываются и просят переставить. Хотя далеко не всегда и не все компании. Если прокатная машина совсем перекрывает дорогу, то надо вызывать ГИБДД, убрать авто должна полиция. Нарушителя тогда еще и оштрафуют.

В конце концов, можно, как я, арендовать машину на пару минут и переставить ее самому. 9 рублей не такая уж потеря для семейного бюджета.

Вывод: кривая парковка каршеринга - это проблема не столько проката, сколько плохих водителей.

Миф № 3

Заставят платить за чужие повреждения

По правилам быстрого проката за повреждения на машине платит тот, при ком они появились. Поэтому перед началом аренды каждый клиент осматривает авто внутри и снаружи на предмет всяких помятостей. Недостатки надо фотографировать и отправлять в каршеринговую фирму. Если ни о чем не сообщил, значит, до тебя все было хорошо...

Беда в том, что повреждения видны не всегда. Сам сколько раз в темном дворе пытался понять, есть ли на прокатной машине вмятины. Многие боятся, что на них повесят чужие грехи и придется за свой счет ремонтировать машину.

- Царапины и небольшие вмятины заложены в расходы, - рассказала «КП» представитель сервиса поминутной аренды «Делимобиль» Алена Балакирева. - Из-за них никто судиться не будет. Расходы на юристов дороже. Клиент должен обнаружить крупные повреждения: трещины на стекле, отсутствующее боковое зеркало.

В спорных случаях подключается прокатная служба безопасности. Спецы изучают записи с камер, чтобы понять, при ком появились повреждения.

Только цифры

Миф № 4

Сервис все дороже

Эксперты национальной технологической инициативы «Автонет» (госпрограмма развития перспективных отраслей) посчитали, что в 2019 году каршеринг подорожает на 10%.

- В 2018 году средняя стоимость по столице составляла 7 - 8 рублей за минуту активной аренды. Сейчас показатель находится на уровне 8 - 9 рублей. В течение года минута активной аренды подорожает еще на рубль и закрепится на отметке 10 рублей в минуту, - рассказала журналистам представитель «Автонета» Анна Смирнова.

Я сам заметил, что в последнее время прокат становится все дороже. Раньше вечером машину можно было взять за 7 рублей в минуту, сейчас же обычно 8 - 9 рублей получается. При этом напрямую о подорожании никто не говорит.

В Яндексе и «Белке» заявляют, что цену устанавливает компьютер в зависимости от спроса. В «Делимобиле» признают, что вечерний тариф поднялся с 7 до 8 рублей в минуту, зато утром на машине можно за три рубля ехать.

На рынке сейчас идет жесткая борьба за клиентов. Если кто-то начнет поднимать цены, то водители просто уйдут к конкурентам. Ситуация, как с рынком сотовой связи, когда операторы все время оглядываются друг на друга.

Но никто и не обещает, что цены останутся на нынешнем уровне вечно. Все дорожает: бензин, запчасти. Эти расходы тянут за собой и прокатные цены.