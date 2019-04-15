2019-04-15T00:53:21+03:00
Общество

Москва переходит на цифровое вещание

С 15 апреля 2019 года столица сможет смотреть 50 каналов в улучшенном качестве
Глеб ГУБАРЕВ
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Москва переходит на цифровое вещаниеМосква переходит на цифровое вещание
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«Комсомолка» уже не раз писала о переходе страны на цифру, и вот наконец она добралась до Москвы - с 15 апреля столица сможет смотреть 50 каналов (в регионах лишь 20) в улучшенном качестве. При этом вопросов у зрителей, не успевших ознакомиться с предыдущими публикациями в «КП», остается много, и основной: «Во сколько нам это обойдется?» Мошенники уже вовсю пугают москвичей полным отключением от ТВ-вещания и предлагают за «небольшие» деньги установить новейшее оборудование (подобные листовки активно расклеивают по подъездам). Не верьте в страшилки: не исключено, что деньги вам вообще не понадобятся. Если ваш телевизор выпущен после 2012 года, скорее всего, он способен принимать цифру* и его надо просто перенастроить. Если же телевизор старый, ему понадобится цифровая приставка, но стоит она не так уж дорого: в торговых сетях и отделениях Почты России ее можно приобрести всего за 990 рублей.

Разобраться в том, как действовать при переходе на цифру, вам поможет наша таблица. И не стесняйтесь звонить на специальную «горячую линию» по номеру 8 (800) 220-20-02 - операторы ответят на все вопросы и помогут с подключением или настройкой техники.

*Проверить, принимает ли ваш телевизор цифровой сигнал, можно на сайте Российской телевизионной и радиовещательной сети - http://moscow.rtrs.ru/tv/connect/

Эта таблица поможет вам разобраться, что будет с вашим домашним ТВ после отключение аналогового эфирного сигнала

Эта таблица поможет вам разобраться, что будет с вашим домашним ТВ после отключение аналогового эфирного сигнала

ИСТОЧНИК KP.RU

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