Москва переходит на цифровое вещание

«Комсомолка» уже не раз писала о переходе страны на цифру, и вот наконец она добралась до Москвы - с 15 апреля столица сможет смотреть 50 каналов (в регионах лишь 20) в улучшенном качестве. При этом вопросов у зрителей, не успевших ознакомиться с предыдущими публикациями в «КП», остается много, и основной: «Во сколько нам это обойдется?» Мошенники уже вовсю пугают москвичей полным отключением от ТВ-вещания и предлагают за «небольшие» деньги установить новейшее оборудование (подобные листовки активно расклеивают по подъездам). Не верьте в страшилки: не исключено, что деньги вам вообще не понадобятся. Если ваш телевизор выпущен после 2012 года, скорее всего, он способен принимать цифру* и его надо просто перенастроить. Если же телевизор старый, ему понадобится цифровая приставка, но стоит она не так уж дорого: в торговых сетях и отделениях Почты России ее можно приобрести всего за 990 рублей.

Разобраться в том, как действовать при переходе на цифру, вам поможет наша таблица. И не стесняйтесь звонить на специальную «горячую линию» по номеру 8 (800) 220-20-02 - операторы ответят на все вопросы и помогут с подключением или настройкой техники.

*Проверить, принимает ли ваш телевизор цифровой сигнал, можно на сайте Российской телевизионной и радиовещательной сети - http://moscow.rtrs.ru/tv/connect/