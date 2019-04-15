Что ждет вузы и школы в ближайшие 5 лет: Электронное портфолио ученика и виртуальная лаборатория для химических опытов

Эксперты обсудили, куда и как будет двигаться педагогика в ближайшее время.

- В прошлом году президент определил стратегические цели, которых должна добиваться Россия, - напомнил министр науки и высшего образования Михаил Котюков. - Цели очень амбициозные, и основные инструменты в их достижении - это образование и наука.

Нацпроект «Образование» рассчитан на 5 лет. Разбираемся, что ждет школы и вузы в ближайшем будущем.

Пока родители спорят, разрешать ли детям мобильники в школах, сами учебные заведения вовсю переходят на цифровые рельсы. Новую систему «Российская электронная школа» (РЭШ) представила министр просвещения Ольга Васильева:

- «Российская электронная школа» уже сейчас дает много возможностей. Это образовательная интернет-среда, которая предоставляет доступ не только к урокам, но и музеям, театрам, библиотекам, - рассказала министр. - Уже сейчас к РЭШ подключились многие регионы. Поэтому наша главная задача - провести широкополосный интернет в каждую школу.

На портале РЭШ собраны видеоуроки и интерактивные задания от лучших педагогов страны, так что у любого ребенка в любом уголке страны есть к ним доступ. И если учитель-предметник в родной школе оказался «не фонтан», ученик теперь не заложник его низкой квалификации.

Химические и физические опыты при отсутствии условий в школе можно проводить в специальных виртуальных лабораториях. Там же, на портале, - виртуальные экскурсии по Третьяковке или постановки культовых спектаклей (например, «Юнона» и «Авось» Марка Захарова).

Все понравившиеся курсы будут сохраняться в личном кабинете учащегося. Таким образом, для каждого пользователя сформируется цифровое портфолио, которое в будущем может учитываться при поступлении в вуз.

Вузам поставили задачу по технологическому развитию страны. Для этого в университетах открываются центры Национальной технологической инициативы (НТИ). Например, в Дальневосточном федеральном университете создан центр НТИ по нейротехнологиям и виртуальной реальности. Там же - реабилитационный центр, при котором своя нейрофизиологическая лаборатория. Разработанные в университете новые технологии тут же применяются для медицинской помощи населению. Студенты могут пройти в центре стажировку и научиться работать на самом современном оборудовании. Таким образом теория встречается с практикой.