2019-04-15T16:05:52+03:00
Звезды

Бросившая мужа Водонаева закрутила роман с бортпроводником, который моложе ее на 10 лет

Cтюард имеет столь эффектную внешность, что иногда подрабатывает моделью
Ольга АЛЕКСАНДРОВА
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Красавец, который в свободное время подрабатывает еще и моделью, не скрывает своих чувств к Алене Водонаевой и выкладывает совместные снимки в инстаграмеКрасавец, который в свободное время подрабатывает еще и моделью, не скрывает своих чувств к Алене Водонаевой и выкладывает совместные снимки в инстаграмеФото: Личная страница героя публикации в соцсети
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Когда в прессе появились разговоры, что брак Алены Водонаевой с Алексеем Косинусом приказал долго жить, поклонники сексуальной телеведущей заявили, что такие как Алена не долго будут скучать в одиночестве. Так и случилось. Уже второй месяц девушка встречается с бортпроводником российской авиакомпании Иваном Гусевым.

"Да, мы действительно встречаемся. Для моих друзей это давно не секрет", - заявил сам стюард на вопрос журналистов "СтарХиту"

gusivangusivan
One space for two..
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Красавец, который в свободное время подрабатывает еще и моделью, не скрывает своих чувств к Алене Водонаевой и выкладывает совместные снимки в инстаграме. Из подписей к фото понятно, что экс-звезду «Дом-2» парень обожает и уже не раз признавался ей в любви. Надо отметить, что Иван на 10 лет младше Водонаевой, но, похоже, пару эта разница в возрасте совсем не смущает. Тут надо отметить, что телезвезда всегда отдавала предпочтение мужчин чуть младше себя и во всех интервью выступает категорически против отношений с возрастными мужчинами. Так, в 2014 году длинноногая брюнетка встречалась с 23-летним петербургским тусовщиком и предпринимателем, владельцем агентства недвижимости Юрием Анде, даже собиралась за него замуж. Но и этот союз распался. С мая 2015-го она закрутила роман с татуировщиком Антоном Коротковым. С мая 2015-го она закрутила роман с татуировщиком Антоном Коротковым, который был младше ее на 4 года. А в 2017 году поклонники узнали об отношениях Алены с диджеем Алексеем Косинусом. Пара поженилась в прошлом году, а уже в начале этого года приняла решение расстаться. Говорят, что причиной стали многочисленные капризы Алены. По другим данным, сама Алена стала инициатором развода. Алексей Косинус перебрался в родной для него Санкт-Петербург, а Водонаева осталась в своей квартире в столице.

Впрочем, в случае развода телеведущая не останется у разбитого корыта. У Алены собственный бизнес, который приносит ей неплохой доход. «Всегда поражаюсь женщинам, которые ждут пока кто-нибудь купит им сумку мечты или свозит на море-океан, — рассказала она недавно в интервью. — Сейчас обращаюсь именно к таким. Вы никогда не думали, коти, что можете сами заработать деньги на все свои желания? Это же элементарно. Я понимаю, что в Интернете огромное множество тренингов из серии «как встретить богатого мужчину», но, дамы, нет большего удовольствия, чем самодостаточность и независимость. Собственный бизнес и деньги, — вот какая цель должна быть. А не мужчина с деньгами».

ИСТОЧНИК KP.RU

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