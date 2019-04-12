Более тысячи воспитанников детских домов сыграют в футбол на втором этапе турнира «Будущее зависит от тебя-2019»

Более тысячи воспитанников детских домов и школ-интернатов со всей России примут участие во втором этапе всероссийских соревнований по футболу «Будущее зависит от тебя».

Этот турнир проводится в нашей стране с 2005 года. Его задача - увлечь и заинтересовать футболом, здоровым образом жизни тысячи мальчишек и девчонок, оставшихся без родителей. Организатор - компания «МегаФон», состязания проводятся при поддержке федеральных Министерства спорта, Министерства просвещения и Российского футбольного союза.

Турнир включает в себя три этапа. Первый в этом году прошел в феврале и марте. Более 4 тысяч подростков из всех регионов страны сыграли в отборочных матчах. С 11 по 26 апреля идет второй этап - определятся лучшие команды в восьми федеральных округах. Матчи пройдут Азове, Санкт-Петербурге, Москве, Туле, Волгограде, Владивостоке, Екатеринбурге и Барнауле. Победители второго этапа встретятся на финальной стадии в Сочи 27-31 мая.

За 14 лет в турнире приняли участие более 39 тысяч ребят из детских домов и школ-интернатов, 5 тысяч команд. Кого-то из воспитанников турнир научил целеустремленности, работе в команде, важности здорового образа жизни. А кому-то даже помог определиться с будущей профессией:

- Турнир «Будущее зависит от тебя», прежде всего, дает ребятам из детских домов и школ-интернатов мотивацию вести здоровый образ жизни, учиться, совершенствовать футбольное мастерство, - говорит первый вице-президент Общероссийской общественной организации «Российский футбольный союз» Никита Симонян. - И это абсолютно оправдано, ведь многие участники соревнований прошлых лет добились немалых для своего возраста спортивных успехов: кто-то поступил в спортивный вуз, а кто-то даже начал играть за профессиональные футбольные команды.

Но главное, что участие в турнирах дарит шанс найти семью. Ведь далеко не все приемные родители решаются взять в семью подростка. А в турнире принимают участие ребята от 10 лет и старше. Чтобы помочь ребятам, с 2014 года МегаФон, совместно с фондом «Измени одну жизнь», снимает о юных футболистах видеоанкеты. За пять лет было создано 2740 роликов, 634 подростков уже нашли новых родителей.

- Футбол для участников проекта – больше, чем просто спорт, а сам чемпионат – больше, чем формальное соревнование, - уверена директор по корпоративному развитию и управлению персоналом МегаФона Валентина Ватрак. - Это, прежде всего, возможность обрести новых друзей, пообщаться с опытными наставниками, попутешествовать по нашей большой стране. Турнир позволяет детям проявлять инициативу и показать свои лидерские качества, учит работать в команде и принимать решения. Этот опыт обязательно пригодится ребятам во взрослой жизни – в том числе, и профессиональной