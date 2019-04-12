2019-04-12T11:12:18+03:00
Общество

Акция «Сумерки» в Московском зоопарке: приходите бесплатно в костюме Бэтмена

Посетители смогут понаблюдать за тем, как животные готовятся ко сну
Алиса ТИТКО@AlisaTitko
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В рамках акции «Сумерки» посетители вечернего зоопарка смогут понаблюдать как животные готовятся ко сну.В рамках акции «Сумерки» посетители вечернего зоопарка смогут понаблюдать как животные готовятся ко сну.Фото: Кристина БРАЖНИКОВА
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Московский зоопарк откроет двери в ночное время, погулять с 15 по 30 апреля можно будет с 7.30 до 22.00. Акцию назвали «Сумерки». Посетители смогут понаблюдать за тем, как животные готовятся ко сну, а с 17.00 до 22.00 будет проходить специальная просветительская программа.

- Многие москвичи не могут попасть в зоопарк в будние дни из-за напряженного рабочего графика. Именно поэтому мы решили подарить им такую возможность в рамках акции «Сумерки», - рассказала генеральный директор Московского зоопарка Светлана Акулова.

Главными героями акции станут летучие мыши. Они как раз постепенно выходят из спячки, к концу апреля они полностью восстановят способность к полету. А во время «Сумеречного квеста» гости зоопарка смогут узнать, почему летучие мыши спят вниз головой и как они общаются между собой на больших расстояниях. Также в зоопарке расскажут, что многие животные наиболее активны именно после захода солнца. Так в природе, например, леопарды, тигры, манулы, лесные и степные коты предпочитают охотиться в сумерках. В вечерние часы охотятся волки и шакалы. Бодрствует и красная панда. Слушайте внимательно зоологов и присылайте ответы на задания квеста на почту sumerkizoo@moscowzoo.ru. Пятеро первых людей, верно ответивших на все, получат приз – пять билетов в Московский зоопарк.

- Специальный бонус получат те, кто придут в костюме летучей мыши: они смогут попасть в зоопарк совершенно бесплатно. Причем это может быть не только карнавальный костюм, имитирующий характерный облик летучих мышей, но и костюм Бэтмена, - рассказали в Московском зоопарке.

Если не получится найти костюм, то стоимость входных билетов с 7.30 до 17.00 будут 500 рублей, а с 17.00 до 21.00 – 600 рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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