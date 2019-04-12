Дух убитой служанки до сих пор обитает в стенах деревянного московского особняка

В самом знаменитом деревянном особняке наполеоновских времен прошла премьера необычного "иммерсивного" спектакля «Дом 19|07. Начало».

"Какая же это премьера, спектаклю больше года", - могут возразить завзятые театралы и будут почти правы. В стенах особняка с успехом идет первая часть из серии «Дом 19|07». Нынешний спектакль - это приквел, предыстория. Как объяснила продюсер спектакля Наталья Залюбовская, создателям захотелось рассказать зрителям побольше о героях. Кроме того, нынешний спектакль подан в необычном формате. "Иммерсивный" - означает, что публика становится частью действа. Актер запросто может предложить махнуть с ним наливки. И попробуй откажись.

Афиша спектакля «Дом 19|07. Начало».

Сцены нет. Перед началом действия зрителей предупреждают на полном серьезе: сейчас перед ними предстанут духи дома. Три независимые истории сериала объединены легендой. Хозяин дворянского поместья, господин Поливанов, уличив свою горничную в воровстве, велел замуровать девушку в стенах особняка. С тех пор призрак горничной блуждает по усадьбе, наблюдая за его жизнью.

В прихожей собравшихся зрителей делят на три группы, каждой раздают маски трёх цветов. Маска делает тебя невидимкой, дает право безнаказанно подглядывать за чужой жизнью. У каждой группы - свой сюжет.

Режиссер Артем Каграманян позиционирует "Дом 19|07» как первый театральный сериал в России. Слово «сериал» подразумевает многократное посещение одного и того же спектакля в составе разных групп.

Иммерсивность иммерсивностью, но соблюдение тишины – главное правило. Молоденькая девушка, обитательница особняка, выходит замуж и переезжает к вороватому жениху. Минуя одну за одной комнаты особняка, можно не только наблюдать, но и подслушивать жизнь через стенку. Перед сценаристом Борисом Комаровым стояла сложная задача: согласовать между собой три параллельно развивающиеся истории.

Режиссер Артем Каграманян позиционирует "Дом 19|07» как первый театральный сериал в России.

- У каждой серии - открытый финал, - рассказал автор. Каждый зритель должен додумать историю самостоятельно.

Дом в Денежном переулке - и правда, обжитой: конфликты, ошибки, нравственный выбор, маленькие и большие трагедии. Но на спектакль нужно приходить отдохнувшим. Постоянное напряжение, быстрая смена действий, хождение по комнатам, да еще угощения... и - хотите верьте, хотите нет, - тени столичных призраков. Перешагивая порог Дома нового формата - важно сохранить равновесие.