2019-04-12T13:33:59+03:00
Звезды

Дух убитой служанки до сих пор обитает в стенах деревянного московского особняка

На премьере спектакля в Денежном переулке зрителям открыли гробовую тайну знаменитого Дома 19/07
Вера ЛЕОНОВАДарья ЩЕГЛОВА
Поделиться:
Сцена из спектакля «Дом 19|07. Начало».Сцена из спектакля «Дом 19|07. Начало».
Изменить размер текста:

В самом знаменитом деревянном особняке наполеоновских времен прошла премьера необычного "иммерсивного" спектакля «Дом 19|07. Начало».

"Какая же это премьера, спектаклю больше года", - могут возразить завзятые театралы и будут почти правы. В стенах особняка с успехом идет первая часть из серии «Дом 19|07». Нынешний спектакль - это приквел, предыстория. Как объяснила продюсер спектакля Наталья Залюбовская, создателям захотелось рассказать зрителям побольше о героях. Кроме того, нынешний спектакль подан в необычном формате. "Иммерсивный" - означает, что публика становится частью действа. Актер запросто может предложить махнуть с ним наливки. И попробуй откажись.

Афиша спектакля «Дом 19|07. Начало».

Афиша спектакля «Дом 19|07. Начало».

Сцены нет. Перед началом действия зрителей предупреждают на полном серьезе: сейчас перед ними предстанут духи дома. Три независимые истории сериала объединены легендой. Хозяин дворянского поместья, господин Поливанов, уличив свою горничную в воровстве, велел замуровать девушку в стенах особняка. С тех пор призрак горничной блуждает по усадьбе, наблюдая за его жизнью.

В прихожей собравшихся зрителей делят на три группы, каждой раздают маски трёх цветов. Маска делает тебя невидимкой, дает право безнаказанно подглядывать за чужой жизнью. У каждой группы - свой сюжет.

Режиссер Артем Каграманян позиционирует "Дом 19|07» как первый театральный сериал в России. Слово «сериал» подразумевает многократное посещение одного и того же спектакля в составе разных групп.

Иммерсивность иммерсивностью, но соблюдение тишины – главное правило. Молоденькая девушка, обитательница особняка, выходит замуж и переезжает к вороватому жениху. Минуя одну за одной комнаты особняка, можно не только наблюдать, но и подслушивать жизнь через стенку. Перед сценаристом Борисом Комаровым стояла сложная задача: согласовать между собой три параллельно развивающиеся истории.

Режиссер Артем Каграманян позиционирует "Дом 19|07» как первый театральный сериал в России.

Режиссер Артем Каграманян позиционирует "Дом 19|07» как первый театральный сериал в России.

- У каждой серии - открытый финал, - рассказал автор. Каждый зритель должен додумать историю самостоятельно.

Дом в Денежном переулке - и правда, обжитой: конфликты, ошибки, нравственный выбор, маленькие и большие трагедии. Но на спектакль нужно приходить отдохнувшим. Постоянное напряжение, быстрая смена действий, хождение по комнатам, да еще угощения... и - хотите верьте, хотите нет, - тени столичных призраков. Перешагивая порог Дома нового формата - важно сохранить равновесие.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Виктор Сухоруков о съемках «Брата-3»: «Это то же самое, что в Третьяковской галерее усики Мадонне подрисовать»
Звезда фильмов «Брат» и «Брат 2» рассказал «КП»-Екатеринбург, каким он запомнил Алексея Балабанова, как приглашал Сергея Бодрова-младшего на борщ, а сегодня отстаивает их общую память перед шоуменом Станиславом Барецким, который намерен снять «Брат 3»
Новости 24
Путин не планирует участвовать в торжествах в честь 75-летия высадки союзников в Нормандии
Два кабриолета Aurus приняли участие в репетиции Парада Победы
На похоронах репера Nipsey Hussle преступники открыли стрельбу
В Кабмине ФРГ отметили, что встреча Меркель с Зеленским в ближайшее время не запланирована
Военные Судана готовы вернуть власть гражданскому правительству досрочно
Московский СК возбудил уголовное дело на водителя, протащившего полицейского на капоте
В Москве из-за угрозы взрыва эвакуируют все магазины сети "Familia"
Приложение MAPS.ME ко Дню космонавтики запустило тематический маршрут
Песков: Путин не сыграл никакой роли в переводе Калви под домашний арест
Опрос: россиянам стал больше нравиться активный отдых
Песков о Wikileaks: Это независимый источник информации, который подвергается преследованию
В Кремле заявили, что от кандидатов в президенты Украины не поступало запросов на встречу с Путиным
Суд отказался освободить Абызова из-под стражи под залог в миллиард рублей
Синицина и Кацалапов стали вторыми в произвольном танце на командном ЧМ по фигурному катанию
Центробанк отозвал лицензию у московского банка "Аспект"
Минпросвещения и ЦБ решили обучать детей в детсадах финансовой грамотности
В Совфеде прокомментировали заявление министра обороны Украины о кораблях в Керченском проливе
Глава Минтруда заявил о рекордном росте зарплат россиян с 2012 года
Хакеры из группы Anonymous потребовали от властей Великобритании освободить Ассанжа
Лондонский суд арестовал активы российского банкира по всему миру