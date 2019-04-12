Хирург и Макаревич поздравил фанатов с Днем Космонавтики передовицей «Комсомолки»

12 апреля страна празднует 58-летие со дня первого полета человека в космос. Событие мирового масштаба в далеком 1961 году освещала «Комсомолка».

Передовица "Комсомолки" от 13 апреля 1961 г.

Об этом материале на передовице нашей газеты сегодня вспомнил Андрей Макаревич. Лидер «Машины времени» в один из визитов на Радио «Комсомольская правда» сделал снимок на память. И разместил его ко Дню Космонавтики в Инстаграме «Машины времени».

mashinavremeniofficial С Днем Космонавтики! Кстати, кто догадается, какую песню Андрей Макаревич сочинил по пути в город Гагарин?

- С Днем Космонавтики! - поздравил своих поклонников культовый рок-музыкант. - Кстати, кто догадается, какую песню Андрей Макаревич сочинил по пути в город Гагарин?

Статья о первом космонавте Земли.

Фото с этой же передовицей сделал Александр Залдастанов (Хирург), лидер байкерского клуба «Ночные волки».

Александр "Хирург" Залдастанов. Фото пресс-службы Ночных волков

- Сегодня День космонавтики и это один из самых светлых для нас праздников, - считает лидер мотоклуба. - Юрия Гагарина у нас любят все. А Россия - это корабль, устремленный в небеса. Поздравляю читателей «Комсомольской правды» с этим историческим днем!

ДОСЛОВНО

Прыжок во Вселенную

Статья в "Комсомольской правде" от 12 апреля 1961 года

12 апреля 1961 г. в Советском Союзе выведен на орбиту вокруг Земли первый в мире космический корабль-спутник «Восток» с человеком на борту.

Пилотом-космонавтом космического корабля-спутника «Восток» является гражданин Союза Советских Социалистических Республик летчик майор ГАГАРИН Юрий Алексеевич.

Старт космической многоступенчатой ракеты прошел успешно, и после набора первой космической скорости и отделения от последней ступени ракеты-носителя корабль-спутник начал свободный полет по орбите вокруг Земли.

По предварительным данным, период обращения корабля-спутника вокруг Земли составляет 89,1 минуты; минимальное удаление от поверхности Земли (в перигее) равно 175 километрам, а максимальное расстояние (в апогее) составляет 302 километра; угол наклона плоскости орбиты к экватору 65 градусов 4 минуты.

Вес космического корабля-спутника с пилотом-космонавтом составляет 4.725 килограммов, без учета веса конечной ступени ракеты-носителя.

С космонавтом товарищем ГАГАРИНЫМ установлена и поддерживается двухсторонняя радиосвязь. Частоты бортовых коротковолновых передатчиков составляют 9,019 мегагерца и 20,006 мегагерца, а в диапазоне ультракоротких волн 143,625 мегагерца. С помощью радиотелеметрической и телевизионной систем производится наблюдение за состоянием космонавта в полете.

Период выведения корабля-спутника «Восток» на орбиту космонавт товарищ ГАГАРИН перенес удовлетворительно и в настоящее время чувствует себя хорошо. Системы, обеспечивающие необходимые жизненные условия в кабине корабля-спутника, функционируют нормально.

Полет корабля-спутника «Восток» с пилотом-космонавтом товарищем ГАГАРИНЫМ на орбите продолжается».